Üniversiteli Özge Kandemir'in öldüğü kazayla ilgili dava başladı

Kadıköy'de 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Özge Kandemir'in öldüğü kazada kamyon şoförünün yargılanmasına başlandı.

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya tutuksuz sanık Aydın Yanık, olayda yaralanan Büşra Özsayın, Özge Kandemir'in babası Rıza Oktay Kandemir ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan sanık Aydın Yanık olay günü kamyonla Gebze'den Kadıköy'deki inşaata yük getireceğini belirterek, "Caferağa Mahallesi'nde inşaatın bulunduğu sokağa girecektim. Sokak dardı. Sağdan geniş viraj alarak kavşağa girdim. Bu sırada sağ ve sol tarafında kaldırımdan itibaren hemen hemen hiç yer kalmamıştı. Karşıdan gelen bir şahıs beni uyararak 'İleri al' dedi. İleri doğru arabayı götürdüm. Ben olay sırasında maktüle çarptığımı anlamadım, aracın altına girdiğini görmedim. Yaralanan Büşra'ya da nasıl vurduğumu bilmiyorum" dedi.



MAHKEME BAŞKANI: TEKERLERİN ARASINA ALDIĞINI HİSSETMEDİN Mİ?

Kandemir'e çarptığını farketmediğini söyleyen sanığa Mahkeme Başkanı Necdet Ufuk Alaybeyoğlu ise, "Olayı görmedin peki tekerlerin arasına aldığını hissetmedin mi?" diye sordu. Bunun üzerine sanık Yanık, "Yol hafif rampaydı, bu nedenle tekerin altına birini aldığımı hissetmedim" şeklinde yanıt verdi.



"ÖZGE TEKERİN ALTINDAYDI, ARAÇ İLERİ DOĞRU HAREKET ETTİ"



Duruşmada olay anını anlatan ve Özge Kandemir ile çocukluk arkadaşı olduğunu söyleyen Büşra Özsayın, "Özge il dışından gelmişti. Moda'ya gidecektik. Nereden gideceğimizi bilmediğimiz için bir kişiye sormak üzere kaldırımdan inip karşı kaldırıma doğru hareket ettiğimiz esnada bir şeyin bana arkadan vurduğunu hissettim. Yere düştüm. Kalktığımda Özge aracın tekerinin altındaydı. Daha sonra araç ileri doğru hareket etti" dedi. Kandemir ailesinin avukatı ise sanığın tutuklu yargılanmasını talep etti.



DURUŞMA ERTELENDİ



Mahkeme heyeti, sanığın tutuklama talebinin reddine karar vererek, olaya ilişkin tanıkların dinlenmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.



"KOCA KAMYONU YASAK BÖLGEDE CİRİT ATTIRIYORLAR"



Dava sonrası adliye bahçesinde açıklama yapan olayda yaralanan Büşra Özsayın'ın avukatı aynı zamanda ablası Kübra Özsayın, "Maalesef sanık şuanda tutuksuz yargılanıyor. İnşallah adalet yerini bulur diyoruz" dedi. Özge Kandemir'in teyzesi Sultan Özer ise sanığın duruşmaya nüfus cüzdanı getirmediğini söyleyerek, "Onu bile beceremeyen bir kişiye koca kamyonu yasak bir bölgede cirit attırıyorlar. Ve yeğenim gibi çok sayıda canlar orada gitti" diye konuştu.



İDDİANAMEDEN



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 7 Ekim 2016 tarihinde Özge Kandemir (22) ve arkadaşı Büşra Özsayın'ın (22) Kadıköy Cafer Ağa Mahallesi Mühürdar Sokak ile Tuğlacı Eminbey Sokağı arasında yaya vaziyetteyken o sırada sola dönüş yapan Aydın Yanık (40) hakimiyetindeki kamyon kasasının Kandemir'in çantasına takıldığı ve tekerlerin altına sürüklendiği ifade edildi. Olay sonrası etrafta bulunanların müdahale ederek sürücünün aracı durdurmasını sağladıkları kaydedilen iddianamede, Kandemir'in teker altından kurtulması amaçlı hareket eden şüphelinin 2. defa Kandemir'in üzerinden geçerek hayatını kaybetmesine neden olduğu vurgulandı. Büşra Özsayın'ın da yaralandığı olayda Aydın Yanık hakkında "Taksirle bir kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.