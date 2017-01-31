Van'da istismara uğrayan 38 günlük bebeğin ölüm nedeni belli oldu

Van'da özel bir hastaneye kaldırılan ve bir gün sonra ölen 38 günlük erkek bebeğin, cinsel istismara uğradığı şüphesi üzerine, anne ve 2 erkeğin tutuklanmasıyla ilgili Van Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, bebeğin kafa travmasına bağlı beyin kanaması sonucu öldüğü belirtildi.



Geçen 26 Ocak'ta meydana gelen olayda, rahatsızlık ve kusma belirtileri üzerine anne P.T. ve erkek olan F.A. ve Y.G. tarafından Van'daki özel bir hastaneye getirilen 38 günlük bebek, doktorlar tarafından hemen tedaviye alındı. Yaşama döndürülen bebek ardından da yoğun bakıma alındı. Tedavi sırasında ise bebeğin kafatasında kırık, vücudunun değişik yerlerinde ısırık, sol gözünde morluk ve cinsel istismar bulgularına rastlanınca, hastane yönetimi durumu polise bildirdi.



Erkek bebek, 22 saat sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Van Emniyet Müdürlüğüne Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından ise geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Yapılan soruşturmalar sonucu anne P.T. ve onunla birlikte hastaneye gelen F.A ile Y.G gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Soruşturmayı yürüten Van Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şunlara yer verildi:



"26 Ocak 2017 tarihinde ilimizde meydana gelen, kamuoyuna da yansıyan 38-40 günlük erkek bir bebeğin kasten öldürülmesi ve cinsel istismara uğraması iddiasına ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen F.A., P.T., ve Y.G., isimli şüpheliler, 30/01/2017 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımıza mevcutlu olarak getirilmiş, bebeğin annesi olduğu ileri sürülen P.T., dahil olmak üzere tüm şüpheliler 'Çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme' suçundan nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş ve Sulh Ceza Hakimliği'nce aynı suçtan tutuklanmalarına karar verilmiştir. 27 Ocak 2017 tarihinde erkek bebek cesedi üzerinde yapılan ölü muayene ve otopsi işleminde, bebeğin ölümünün 'Künt kafa travmasına bağlı beyin kanaması sonucu' meydana geldiği belirtilmiştir."

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