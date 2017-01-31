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Çorlu
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Çorlu'da arabaya bağlanan köpek çekilerek götürüldü

Durumdan haberi olanların da şikayeti üzerine polis, arabasının arkasına bağladığı köpeği sürükleyen sürücüyü bulmak için çalışma başlattı

31 Ocak 2017 Salı, 16:46:43 Güncelleme: 16:49:01 DHA

Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde bir hafif ticari aracın arkasına bağlanan köpek, bu şekilde çekilerek götürüldü. Köpeğin götürülmesini cep telefonu ile fotoğraflayan bir kişi, durumu yetkililere bildirdi. Polis, araç sahibini yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Çorlu İlçesi Hıdırağa Mahallesi'nin Çerkezköy İlçesi karayolu üzerindeki Kamyon Yolu olarak adlandırılan bölgede meydana geldi. Karayolunda otomobiliyle seyir halinde olan bir kişi, önünde hareket halinde olan arka kapağı açık bırakıldığı için plakası belirlenmeyen hafif ticari aracın arkasına iple bağlanan köpeğin götürüldüğünü gördü. Köpeğin bu durumunu cep telefonu ile görüntüleyen kişi, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıp, durumu yetkililere bildirdi. Durumdan haberi olanların da şikayeti üzerine polis, arabasının arkasına bağladığı köpeği sürükleyen sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.

BENZERİ DAHA ÖNCE YAŞANMIŞTI

Çorlu'da geçen Aralık ayında yine Hıdırağa Mahallesi'nde V.D., otomobilin arkasına iple bağladığı köpeği metrelerce sürüklemiş ve şikayet üzerine yakalanmıştı. Çorlu İlçe Hayvanları Koruma Kurulu sürücü V.D.'ye 'Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek' maddesi gereği 526 TL para cezası uygulamıştı. El konulan köpek bir süre Çorlu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nde tutulmuş ve daha sonra sahiplendirilmişti.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 35 dakika önce
    vicdansiz
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