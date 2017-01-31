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PKK'nın sözde Serhat bölgesinin bombacısı yakalandı

Terör örgütü PKK'nın Ağrı-Iğdır-Kars-Erzurum-Ardahan bölgesi bombacısı Dılgeş kod adlı terörist saklandığı bir evde kıskıvrak yakalandı

31 Ocak 2017 Salı, 16:48:04 Güncelleme: 17:17:23

Kars'ın Kağızman ilçesinde bölücü terör örgütü PKK'nın sözde Serhat bölgesinin bombacısı Dılgeş kod adlı terörist yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kağızman İlçe Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda PKK'nın sözde Serhat bölgesinin (Ağrı-Iğdır-Kars-Erzurum-Ardahan bölgesi) bombacısı Dılgeş kod adlı terörist saklandığı bir evde kıskıvrak yakalandı. Üzerinde silah, mühimmat ve örgütsel dokümanlar ele geçirilen terörist sorgulanmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan Kağızman ilçesinde polisin yaptığı operasyonlarda sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 2 kişi de gözaltına alındı.

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