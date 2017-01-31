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Antalya'daki vahşi cinayette 5 sanık için ağırlaştırılmış müebbet istendi

Veziroğlu'nun sırtına M.A. tarafından büyük bir kayayla vurulduğu, B.E.'nin telli kabloyla maktulü boğduğu, bu sırada N.K.'nin Veziroğlu'nun bacağına elektrikli şok uyguladığı, S.Y.'nin ise kablonun çekilmesine yardım ettiği öne sürüldü

31 Ocak 2017 Salı, 16:51:46 Güncelleme: 16:56:49 DHA

Antalya'da sırtına taşla vurulduktan sonra vücuduna elektrik verilip telle boğulduğu, cinayetten sonra da cesedinin yeri 3 kez değiştirildiği belirlenen mobilyacı 40 yaşındaki Erdoğan Veziroğlu cinayetiyle ilgili 5 sanık hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istendi.

Geçen 23 Mart'ta Kepez ilçesi Kirişçiler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yol çalışması yapan belediye ekipleri, kötü koku üzerine baktıkları tarihi höyükte, yarı çıplak erkek cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine gelen Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10 günlük olduğu tahmin edilen cesedin Erdoğan Veziroğlu'na ait olduğunu belirledi. Yüz bölgesinde darbe izleri bulunan ceset, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Antalya'da mobilya ticareti yaptığı belirtilen Veziroğlu'nun cenazesi, sonrasında Sakarya'da toprağa verildi.

Cinayetin ardından geniş çaplı araştırma başlatan Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay mahalline yakın bölgedeki onlarca kamera görüntüsünü aylarca inceledi. Veziroğlu'nun N.K. adlı kadınla arkadaşlık kurduğunu ortaya çıkartan jandarma, bu ilişki sırasında çekilen video görüntüsüyle Veziroğlu'nun kadına şantaj yaptığını tespit etti. N.K.'nin, Antalya'da görevli polis memuru E.D.'nin temin ettiği uyku ilacını, piknik bahanesiyle götürdüğü Veziroğlu'nun yemeğine kattığı kaydedildi. Uyutulduktan sonra Konyaaltı İlçesi ormanlık alana götürülen Veziroğlu'nun sırtına M.A. tarafından büyük bir kayayla vurulduğu, B.E.'nin telli kabloyla maktulü boğduğu, bu sırada N.K.'nin Veziroğlu'nun bacağına elektrikli şok uyguladığı, S.Y.'nin ise kablonun çekilmesine yardım ettiği öne sürüldü. Cinayette kullanılan suç aletlerini yakan şüphelilerin, daha sonra Veziroğlu'nun üzerinde bulunan tabanca, cep telefonu, çakmak ve gümüş tespihini aldıkları ortaya çıktı.

Veziroğlu'nu öldürdükten sonra önce Konyaaltı Bölgesi'nde ormanlık alana bırakan şüphelilerin, yakalanma korkusu yüzünden kiraladıkları otomobile aldıkları cesedi saatlerce bagajda gezdirdikten sonra Antalya'nın Kemer İlçesi'nde Tekirova Mahallesi'nde ormanlık alana bıraktığı belirlendi. Ertesi gün yine Erdoğan Veziroğlu'nun cesedini bulunduğu yerden alan şüphelilerin, bu kez Kepez İlçesi Varsak Mahallesi'ndeki tarihi höyüğün içine attığı ortaya çıktı. Veziroğlu'nun kalan elbiselerini başka bir alanda yakan şüphelilerin, olay yerine bir gün sonra giderek, 'dilek taşı atıyoruz' bahanesiyle höyüğün büyük bölümünü doldurduğu belirlendi. Veziroğlu'dan alınan tespihin 'hatıra' diye polis memuru E.D.'ye verildiği, tabancasının ise S.Y.'de olduğu ortaya çıktı.

Jandarmanın operasyonuyla olayla ilgili polis memurunun da aralarında bulunduğu 2'si kadın 8 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.K. ve S.Y. adlı kadınlar ile M.A., Ö.A.G. ve B.E. tutuklandı. 4 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, tutuklu 5 sanık hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi. Cinayetle ilgili olduğu öne sürülen 4 kişi hakkında da 'delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme' gibi suçlardan çeşitli miktarlarda hapis cezası talep edildi.

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