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Kars, pkk, terörist
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Kars'ta saldırı hazırlığındaki terörist keşif yaparken yakalandı

Kars'ın Kağızman ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yardım etmeyen vatandaşlar ile siyasi partilere saldırı hazırlığı yaptığı öne sürülen "Dilgeş" kod adlı terörist, keşif yaparken yakalandı

31 Ocak 2017 Salı, 17:04:38 Güncelleme: 17:22:38 AA

Kars'ın Kağızman ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yardım etmeyen vatandaşlar ile siyasi partilere saldırı hazırlığı yaptığı iddia edilen terörist gözaltına alındı.

İlçenin Çemçe bölgesindeki dağlık alandan geldiği belirtilen "Dilgeş" kod adlı terörist, eylem hazırlığında olduğunu tespit eden polislerce takibe alındı.

Dağdan indiği andan itibaren takibe alınan teröristin ilçedeki siyasi parti binaları ile çeşitli kamu kurumlarının yer aldığı Şahin Dere Mahallesi'nde keşif yaptığı saptandı.

Bu tespit üzerine harekete geçen Kağızman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Özel Harekat timleri, teröristi keşif yaparken yakaladı.

Gözaltına alınan terörist sorgulanmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Teröristin, PKK terör örgütüne daha önce yardım yapan ve sonrasında yardımları göndermeyen bazı vatandaşlar ile bazı siyasi partilere yönelik saldırı hazırlığı yaptığı öğrenildi.

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