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Ertan Şahin, Kozlu
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Kozlu Belediye Başkanı Ertan Şahin, yaşamını yitirdi

Lenfoma tedavisi gören Kozlu Belediye Başkanı Ertan Şahin, yaşamını yitirdi

31 Ocak 2017 Salı, 17:38:11 Güncelleme: 17:39:28 AA

Zonguldak'ın Kozlu İlçe Belediye Başkanı Ertan Şahin, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, geçen yıl lenfoma kanseri teşhisi konan, dün fenalaşması üzerine kalbi durduktan sonra doktorların müdahalesiyle hayata döndürülen Şahin, tedavi gördüğü Ankara Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, yaptığı açıklamada, üzüntülü haberi aldıklarını belirterek, "Acımız büyük. Kendisi Kozlu için güzel şeyler yapmaya çalışıyordu. Kendisini en son iki hafta önce hastanede ziyaret etmiştik. Gayet iyi ve umutluydu. Değerli bir belediye başkanını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Allah yakınlarına sabırlar versin." dedi.

AK Parti'den 30 Mart 2014 mahalli idareler seçimlerinde belediye başkanı seçilen Şahin, geçen yıl lenfoma kanseri teşhisi konmasının ardından Ankara Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesinde tedavi görmeye başlamıştı. Bir süre önce tekrar hastaneye yatan ve dün kalbi duran Ertan Şahin, doktorların müdahalesi sonucu yaşama döndürülmüştü.

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