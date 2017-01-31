31 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
HDP Figen Yüksekdağ
GÜNDEM

Yüksekdağ hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

Figen Yüksekdağ'ın, 30 yıldan 83 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi

31 Ocak 2017 Salı, 18:42:45 Güncelleme: 18:48:41 AA

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ hakkında 30 yıldan 83 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Yüksekdağ'ın terör örgütü PKK'nın yasama organı konumunda olan DTK içerisindeki faaliyetleri ve diğer eylemleri nedeniyle terör örgütünün yöneticisi sıfatıyla cezalandırılması istendi.

Yüksekdağ'ın eylemlerine geniş yer verilen iddianamede, sanığın değişik tarihlerde yapmış olduğu konuşmalarla örgütün propagandasını yaptığı ifade edildi.

İddianamede, 6-8 Ekim olaylarının meydana geldiği tarihte partisinin MYK toplantısında bulunması ve yapılan açıklamada imzasının olması nedeniyle sokak hadiselerinin meydana gelmesinde sorumlu olduğu kaydedildi.

Yüksekdağ'ın üzerine atılı olan "terör örgütü yöneticiliği", "toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "suç işlemeye tahrik" suçları 30 yıldan 83 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen tutuklandı
GÜNDEM

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen tutuklandı
Demirtaş hakkındaki iddianame kabul edildi
GÜNDEM

Demirtaş için 142 yıl hapis istemi
Deniz Baykal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'sarfınazar' çağrısı
GÜNDEM

Baykal'dan Erdoğan'a 'sarfınazar' çağrısı
Kemal Kılıçdaroğlu referandum stratejisini açıkladı
GÜNDEM

Kılıçdaroğlu referandum stratejisini açıkladı
HDP'li Meral Danış Beştaş tutuklandı
GÜNDEM

HDP'li Meral Danış Beştaş tutuklandı
HDP'li İdris Baluken tahliye edildi
GÜNDEM

HDP'li İdris Baluken tahliye edildi
Reina saldırganının eylem talimatını içeren ses kaydı bulundu
GÜNDEM

REİNA SALDIRGANININ EYLEM TALİMATINI İÇEREN SES KAYDI BULUNDU!
Mehmetçik'in organları 5 kişiye hayat verdi
GÜNDEM

MEHMETÇİK'İN ORGANLARI 5 KİŞİYE HAYAT VERDİ
Kozlu Belediye Başkanı Ertan Şahin, yaşamını yitirdi
GÜNDEM

KOZLU BELEDİYE BAŞKANI YAŞAMINI YİTİRDİ
İşadamının kaçırılan oğlunun cesedi bulundu
GÜNDEM

İŞADAMININ KAÇIRILAN OĞLUYLA İLGİLİ FLAŞ GELİŞME
Şanlıurfa'da zincirleme kaza
GÜNDEM

ŞANLIURFA'DA ZİNCİRLEME KAZA: 2 ÖLÜ, 8 YARALI
Şanlıurfa kara teslim
GÜNDEM

KAR O ŞEHRİ VURDU! BİLANÇO: 2 ÖLÜ, 40 YARALI