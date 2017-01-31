Küçükçekmece'de şakalaşma sırasında tüfekle vurularak hayatını kaybettiği ileri sürülen Yağmur Önüt'ün arkadaşı sanık Egemen Vardar'ın yargılandığı davada mahkeme, sanığı ''bilinçli taksirle ölüme neden olma'' suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı.

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Egemen Vardar ile tarafların avukatları katıldı. Yağmur Önüt'ün babası Tamer Önüt ve annesi Sevgi Gülseren de duruşmada hazır bulundu.

Cumhuriyet Savcısı Tuba Köse, esas hakkındaki mütalaasında, sanık Vardar'ın ailesini ve kendisini zor durumda bırakacak şekilde Yağmur Önüt'ü kasten öldürmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu, doğrudan ya da olası kastla hareket ettiğini gösterir bir delilin bulunmadığını belirtti.

Köse mütalaasında, sanığın maktule karşı tasarlayarak veya doğrudan kasıtla hareket ettiğine dair aleyhine değerlendirilebilecek bir delilin bulunmadığını ifade ederek, dosya kapsamındaki deliller, raporlar ve belgeler kapsamında sanığın ''bilinçli taksirle ölüme neden olma'' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Son sözü sorulan sanık Egemen Vardar, ''Yağmur, benim sadece sevgilim değil ayrıca en yakın arkadaşımdı. Keşke ben ölseydim.'' dedi.

Mahkeme heyeti, sanık hakkında ''kasten öldürme'' suçundan dava açıldığını, ancak sanığın eyleminin bilinçli taksir aşamasında kaldığı anlaşıldığından, suçun meydana geliş şekli ve bilinçli taksirin derecesi sonucunda 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın eyleminde öngördüğü neticeyi istememesine karşın olayın meydana gelmiş olduğunu ifade eden mahkeme, olay bilinçli taksirle gerçekleştiğinden cezanın 7 yıla çıkarılmasına karar vererek, sanığın duruşmalardaki iyi hali sebebiyle cezasının 5 yıl 10 aya düşürülmesine hükmetti.

Mahkeme, sanık Vardar'ın tutukluluk halinin de devamına karar verdi.

Karar sonrasında Önüt'ün annesi Sevgi Gülseren fenalık geçirdi. Bunun üzerine, Gülseren'e sağlık ekiplerince müdahale edildi.

SÜREÇ

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Küçükçekmece'de 19 Nisan 2016'da sanık Egemen Vardar'ın halasının evine kız arkadaşı Yağmur Önüt ile gittiği ve evde şakalaştıkları sırada tüfeğin ateş alması sonucu Önüt'ün hayatını kaybettiği belirtilmişti.

İddianamede, Vardar hakkında, ''bilinçli taksirle ölüme neden olma'' suçundan 4 yıl 6 aydan 9 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Davaya bakan Küçükçekmece 6. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığın "kasten öldürme" suçundan yargılanması gerektiğine işaret ederek, görevsizlik kararıyla dosyayı Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.

Sanık Vardar, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyordu.