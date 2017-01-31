31 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Tokat
GÜNDEM

Tokat'ta kaybolan çocukların babası itiraf etti

Tokat'ta 13 aydır aranan çocukların babası evli bir kadınla ilişkisi olduğunu ve çocuklarının kaçırılmış olabileceğini itiraf etti

31 Ocak 2017 Salı, 19:43:47 Güncelleme: 19:46:29 İHA

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 13 aydır kayıp olarak aranan iki çocuktan 5 yaşındaki Dursun Kağan'ın babası İbrahim Taşçı, bir televizyon kanalında yayınlanan programda evli bir kadınla ilişkisi olduğunu, çocukların kaçırılmış olabileceğinden şüphelendiğini söyledi.

Reşadiye ilçesinde 29 Aralık 2015 tarihinde oyun oynamak için parka gittikten bir süre sonra kaybolan 8 yaşındaki Bayram Erol ve 5 yaşındaki Dursun Kağan Taşcı'nın aileleri bir televizyon kanalında yayınlanan İnci Ertuğrul'un "Kaybolan Çiçekler" programının konuğu oldu.

Kayıp çocuklardan Dursun Kağan Taşçı'nın babası İbrahim Taşçı, programın sunucusu İnci Ertuğrul'un sorularını yanıtladı. Evli olan bir başka kadınla ilişkisi olduğu yönündeki iddiaları kabul eden Taşçı, bu konuyu olaydan kısa süre sonra emniyet yetkililerine söylediğini kaydetti.

Baba Taşçı bazı şüphelerinin olduğunu belirterek, "Kaçırmış olabilirler. Benim muhatap olduğum kişinin çevresi olabilir. Bununla ilgili ifadelerimi verdim. 2 yıldır süren bir ilişkim vardı. İlişkimin olduğu kişinin eşi olayı çocuklar kaybolduktan sonra emniyette öğrendiler. Kaybolduktan sonra ilişkimi bitirdim. Ben bildiklerimi yetkililere anlattım" diye konuştu.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Tokat Devlet Hastanesinde yangın
GÜNDEM

Tokat Devlet Hastanesinde yangın

Tokat'ta freni boşalan otobüste yolcular ölümden döndü
GÜNDEM

Freni boşalan otobüste yolcular ölümden döndü

FETÖ tutuklularına 'konuşmayın' baskısı
GÜNDEM

FETÖ tutuklularına 'konuşmayın' baskısı
FETÖ'den tutuklulara 'konuşmayın' baskısı
GÜNDEM

FETÖ'den tutuklulara 'konuşmayın' baskısı
18 gün önce kaybolmuştu cesedi bulundu
GÜNDEM

18 gün önce kaybolmuştu cesedi bulundu
Tokat'ta kaybolan zihinsel engelli aranıyor
GÜNDEM

Tokat'ta kaybolan vatandaş için seferberlik
Mehmetçik'in organları 5 kişiye hayat verdi
GÜNDEM

MEHMETÇİK'İN ORGANLARI 5 KİŞİYE HAYAT VERDİ
İşadamının kaçırılan oğlunun cesedi bulundu
GÜNDEM

İŞADAMININ KAÇIRILAN OĞLUYLA İLGİLİ FLAŞ GELİŞME
Şanlıurfa kara teslim
GÜNDEM

KAR O ŞEHRİ VURDU! BİLANÇO: 2 ÖLÜ, 40 YARALI
Her öğrencinin bir branşta lisansı olacak
GÜNDEM

HER ÖĞRENCİNİN BİR BRANŞTA LİSANSI OLACAK
Reina saldırganının eylem talimatını içeren ses kaydı bulundu
GÜNDEM

REİNA SALDIRGANININ EYLEM TALİMATINI İÇEREN SES KAYDI BULUNDU!
Kozlu Belediye Başkanı Ertan Şahin, yaşamını yitirdi
GÜNDEM

KOZLU BELEDİYE BAŞKANI YAŞAMINI YİTİRDİ