31 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Muş PKK
GÜNDEM

Muş'ta PKK'ya yönelik operasyon

Muş'ta sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptıkları ve örgütsel faaliyet yürüttükleri tespit edilen 24 kişi gözaltına alındı

31 Ocak 2017 Salı, 20:41:58 Güncelleme: 20:45:48 AA

Muş'ta, sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptıkları ve örgütsel faaliyet yürüttükleri tespit edilen 24 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Bulanık Cumhuriyet Başsavcılığınca, "PKK/KCK terör örgütü yapılanmasının alt kolu olan sözde köy, mahalle, komün ve komisyon kurulması" olaylarıyla ilgili 23 şüphelinin tespit edildiği bildirildi.

İl Jandarma komutanlığı ekipleri tarafından Bulanık ilçesine bağlı Arakonak köyü ile İstanbul ve Diyarbakır'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 16 kişinin gözaltına alındığının belirtildiği açıklamada, "30 Ocak 2017'de Bulanık Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan 16 şüpheliden 2'si tutuklanmış, 14 kişi de adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştır. Diğer 2 şüphelinin halen cezaevinde tutuklu olduğu anlaşılmıştır. Bir kişi ise ifadesinin ardından adli mercilerce serbest bırakılmıştır. 4 şüphelinin ise yakalanma çalışmalarına devam edilmektedir." denildi.

Açıklamada, Bulanık, Korkut ve Malazgirt ilçelerinde de sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen 5 kişinin jandarma ekiplerince gözaltına alındığının belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bulanık İlçesi Mollakent köyünde ikamet eden bir, Korkut ilçesine bağlı Çınarardı ile Güneyik köylerinde ikamet eden 2 ve Malazgirt ilçesine bağlı Aynalıhoca ve Okçuhan köylerinde ikamet eden 2 kişinin sosyal paylaşım sitesi üzerinden PKK/KCK terör örgütünü övdüğü ve örgüt propagandası yaptıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar gözaltına alınmış olup adli işlemleri devam etmektedir. Bulanık İlçesi Mollakent Köyünde ikamet eden bir kişinin de 2015 yılında terör örgütüne katıldıktan sonra köye geri geldiğinin tespit edilmesi üzerine şahıs evinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıca, 8 ayrı suçtan aranan bir şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Varto ilçesine bağlı Kaynarca köyünde ise, bir kişinin PKK/KCK terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü tespit edilmiştir. Şahıs, köydeki ikametinde gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli işlemler devam etmektedir."

Açıklamada, il genelinde halkın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Milli Güvenlik Kurulu Beştepe'de toplandı
GÜNDEM

Yılın ilk MGK toplantısı başladı!
Kars'ta saldırı hazırlığındaki terörist keşif yaparken yakalandı
GÜNDEM

Saldırı hazırlığındaki terörist keşif yaparken ...
Deniz Baykal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'sarfınazar' çağrısı
GÜNDEM

Baykal'dan Erdoğan'a 'sarfınazar' çağrısı
Terör örgütü PKK'ya 557 günde ağır darbe
GÜNDEM

557 günde ağır darbe! 10 terörist etkisiz hale getirildi. ...
Mardin'de yola döşenmiş patlayıcı imha edildi
GÜNDEM

Mardin'de hainlerin oyunu bozuldu
HDP'li Meral Danış Beştaş tutuklandı
GÜNDEM

HDP'li Meral Danış Beştaş tutuklandı
Tinerle sobayı yakarken ağır yaralandı
GÜNDEM

BURSA'DA TİNER FACİASI
Tokat'ta kaybolan çocukların babası itiraf etti
GÜNDEM

KAYIP ÇOCUKLARIN BABASINDAN ŞOK İDDİA
Her öğrencinin bir branşta lisansı olacak
GÜNDEM

HER ÖĞRENCİNİN BİR BRANŞTA LİSANSI OLACAK
Muş'ta PKK'ya yönelik operasyon
GÜNDEM

MUŞ'TA PKK'YA YÖNELİK OPERASYON
Şanlıurfa'da zincirleme kaza
GÜNDEM

ŞANLIURFA'DA ZİNCİRLEME KAZA: 2 ÖLÜ, 8 YARALI
Mehmetçik'in organları 5 kişiye hayat verdi
GÜNDEM

MEHMETÇİK'İN ORGANLARI 5 KİŞİYE HAYAT VERDİ