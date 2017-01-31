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Üç ilde engelli ve hamile memura idari izin

Diyarbakır, Giresun ve Bingöl Valilikleri, yoğun kar yağışı nedeniyle engelli ve hamile memura idari izin verdi

31 Ocak 2017 Salı, 20:59:27 Güncelleme: 22:55:39 İHA

Diyarbakır Valiliği, kentte yoğun kar yağışı nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ve hamilelerin yarın idari izinli sayılacağını duyurdu.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle, 1 Şubat Çarşamba günü, ilimiz genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ve hamileler, herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek amacıyla1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.

GİRESUN'DA ENGELLİ VE HAMİLE PERSONELE İZİN

Giresun'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kamuda çalışan engelli ve hamile personele idari izin verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları ve hava muhalefeti nedeniyle il genelinde kamuda görev yapan engelli ve hamile personele 1 Şubat Çarşamba günü idari izin verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü’nün 3 Aralık 2002 tarihli ve 200/58 Nolu genelgesi gereğince hava muhalefeti nedeniyle, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli personeli ile hamile kamu personeli valilik makamının 31 Ocak 2017 tarih ve 1144 Sayılı yazıları gereğince 1 Şubat 2017 Çarşamba günü idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür." ifadelerine yer verildi.

BİNGÖL'DE ENGELLİ VE HAMİLE PERSONELE İZİN

Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle engelli, hamile ve süt izni kullanan kamu çalışanları yarın idari izinli sayılacak. Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartlarının devam etmesi nedeniyle engelli, hamile ve süt izni kullanan kamu çalışanları 01.02.2017 çarşamba günü idari izinlidir" denildi.

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