Ağrı'da cezaevine EYP'li saldırı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde cezaevine el yapımı patlayıcı atıldı. Patlayıcının cezaevi duvarının önünde infilak etmesiyle saldırıda yaralanan olmazken çevredeki binaların camları kırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Olay bugün saat 19.30 sıralarında 1 Nolu Iğdır caddesi üzerinde meydana geldi. Doğubayazıt A2 Tipi kapalı cezaevine otomobille gelen saldırgan ya da saldırganlar, cezaevine el yapımı patlayıcı attı. Patlayıcı, cezaevi duvarının önünde infilak etti. Olayda ölen yada yaralanan olmazken çevredeki binaların camları kırıldı. Patmayıcının atıldığı otomobil hızla uzamlaşırken, polis bölgede geniş çaplı soruşturma başlattı.