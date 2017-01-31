İzmir'de trafik kazası: 3 ölü

İzmir'in Bayındır ilçesinde TIR'ın otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Bayındır'da yapılan yeni çevre yolunda İzmir yönünden gelen Niyazi Ö. (50) idaresindeki TIR, sanayi girişindeki kavşakta kontrolünü kaybederek Ferhat S.'nin (27) kullandığı otomobile çarptı.

Kazada, Ferhat ve Rahime S. olay yerinde hayatını kaybederken, Hatice E. (24) ise ağır yaralandı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Bayındır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hatice E., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.