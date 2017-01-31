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Ağrı'da kahraman polisler faciayı önledi!

31 Ocak 2017 Salı, 23:29:28 İHA

Ağrı'da bir binada çıkan yangında mahsur kalan 10 vatandaş, kahraman iki polisin çabası sayesinde kurtarıldı

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    Ağrı'da bir binada çıkan yangında 2 polis memuru, canlarını hiçe sayarak 10 vatandaşı yangından kurtardı. 

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    Kent merkezi Hürriyet Mahallesi Eczane Sokak'ta akşam saatlerinde 6 katlı bir binada çıkan yangın büyük bir panik yaşattı. 

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    Facianın eşiğinden dönüldüğü yangında polis memuru Mustafa Esmer ve ismi öğrenilemeyen bir polis memuru, canlarını hiçe sayarak girdikleri binadan 10 vatandaşı kurtardı.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 8 dakika önce
    halen devlete, polisine, askerine hainlik yapan soysuzlar bu haberi iyi okusun
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