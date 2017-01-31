Ağrı'da kahraman polisler faciayı önledi!

7 | 13

Yangın çıkan binada ikamet eden İbrahim Kurtkan, "Dördüncü ve beşinci katlarda yangın çıktı. Yangından dolayı bütün ekipler seferber oldu. Bu arada emniyet teşkilatı, itfaiye canla başla çalıştılar. Yangında zehirlenen kişileri aşağıya indirdiler. İlk müdahaleleri yapıldıktan sonra hastaneye sevkleri yapıldı.Emniyet personellerine özverili çalışmalarından dolayı çok teşekkür ederiz" diye konuştu.