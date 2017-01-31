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Kocaeli
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At kestanesive balı karıştırıp yiyen 7 kişi zehirlendi

Kocaeli'de at kestanesini pişirip balla birlikte yiyen 4'ü çocuk 7 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı

31 Ocak 2017 Salı, 23:44:38 Güncelleme: 23:46:10 DHA

Kocaeli'nin Kartepe İlçesi'nde pişirdikleri at kestanesi ile balı karıştırarak yiyen 4'ü çocuk 7 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Kartepe Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde oturan aile ve akrabaları, topladıkları at kestanesini pişirdikten sonra bal ile karıştırarak yedi.

Bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayeti görülen 7 kişi, yakınları tarafından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada ilk müdahalesi yapılan Elif Günaydın (35) İzmit'teki özel bir hastaneye, Fatma Seyitoğlu İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne, Hülya ve Bengisu Akgüney ile Buse (12), Bahar (3) ve İkna Alçay (3) ise İstanbul CerrahpaşaTıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

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  • Misafir 7 dakika önce
    Deli bal
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