01 ŞUBAT 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
İstanbul'da elektrik kesintisi
GÜNDEM

İstanbul'da elektrik kesintisi

Avrupa yakasındaki 4 ilçenin bazı bölgelerinde, 3 Şubat Cuma günü elektrik kesintisi uygulanacak

01 Şubat 2017 Çarşamba, 00:48:07 Güncelleme: 00:50:35 AA

İstanbul Avrupa yakasındaki 4 ilçenin bazı bölgelerine, 3 Şubat Cuma günü elektrik verilemeyecek.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre,

Bağcılar'da 01.00-03.00 saatleri arasında, Fatih Mahallesi Cami Caddesi Ceylan, Fidan, Filiz, Gamze, Garip, Gazel, Gaziler, Gelincik, Gezgin, Gonca, Gülen, Güvercin, Hancer, Hanımeli, Harman, Hayırlı, Hayrat, Hilal, Hisar, Huzur sokaklar ile Demirkapı Mahallesi Ferhat, Ceylan ve Fidan sokaklar ile civarı elektrik alamayacak.

Küçükçekmece'de 09.00-11.00 saatleri arasında, İnönü Mahallesi Akın, 2. Barış, Bıldırcın, 1. Dikmen, 1. Dut, Kemal, 1. Ömrüm, Sosyal, Süleyman Efendi sokaklar ile İstiklal Caddesi ve civarında elektrik kesintisi yapılacak.

Kağıthane'de 10.00-12.00 saatleri arasında, Talatpaşa Mahallesi Akçam, Akkor, Başıbölük, Canberk, Cebeci, Dilara, Emek, Ender, Ersoy, Gözüaydın, Güldibi, Güntaç, İğde, İlker, İncebayır, Karakoç, Küçükçınar, Kuşhane, Öztoprak, Temiz, Üçbudak, Uçankuş, Ülker, Yağızlar, Yalıntay, Yaşayanlar ve Yuvam sokaklar ile Çelebi Caddesi ve civarında elektrik kesintisi uygulanacak.

Esenyurt'ta 11.00-12.00 saatleri arasında, Saadetdere Mahallesi 3, 4. ve 5. sokaklar ile civarı elektriksiz kalacak.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Reina saldırısı ile ilgili 9 kişi tutuklandı
GÜNDEM

Reina saldırısı ile ilgili 9 kişi tutuklandı
Avukat Sera Kadıgil serbest bırakıldı
GÜNDEM

Avukat Sera Kadıgil serbest bırakıldı
İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
GÜNDEM

İstanbul'da dev operasyon! Polisle çatışmaya ...
Beyoğlu'nda 3 katlı bina çöktü
GÜNDEM

Beyoğlu'nda bina çöktü!
Beykoz'da restoranda silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
GÜNDEM

Beykoz'da restoranda silahlı saldırı! 1 ölü, 2 yaralı
Özgür Özel'den Yunanistan'a: Aramızdaki yoldaşlık hukukuna aykırı
GÜNDEM

CHP'den Yunanistan'a: Yoldaşlık hukukuna aykırı
Ağrı'da kahraman polisler faciayı önledi!
GÜNDEM

KAHRAMAN POLİSLER FACİAYI ÖNLEDİ!
Muş'ta PKK'ya yönelik operasyon
GÜNDEM

MUŞ'TA PKK'YA YÖNELİK OPERASYON
Kemal Kılıçdaroğlu: Erdoğan karşıtlığı olarak yorumlanıyorsa bu yanlıştır
GÜNDEM

"ERDOĞAN KARŞITLIĞI OLARAK YORUMLANIYORSA BU YANLIŞTIR"
Engelli bireylere verilecek destek ücretleri belli oldu
GÜNDEM

ENGELLİ BİREYLERE VERİLECEK DESTEK ÜCRETLERİ BELLİ OLDU
At kestanesive balı karıştırıp yiyen 7 kişi zehirlendi
GÜNDEM

AT KESTANESİ VE BALI KARIŞTIRINCA...
Tinerle sobayı yakarken ağır yaralandı
GÜNDEM

BURSA'DA TİNER FACİASI