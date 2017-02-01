Hüseyin Mert Saral: İki düşmanımdan birini öldürdüm
01 Şubat 2017 Çarşamba, 02:29:26 | Güncelleme: 02:55:25
Beykoz Anadolu Hisarı'nda bulunan restoranda Mehmet Ali Büyüksarıoğlu’nu öldüren Hüseyin Mert Saral ilk ifadesinde, "İki düşmanımdan birini öldürdüm" dedi
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NİHAT ULUDAĞ/GAZETE HABERTÜRK
İstanbul Beykoz’da, Big Chefs restorantta Mehmet Ali Büyüksarıoğlu’nu (58) öldüren Hüseyin Mert Saral’ın (24) ifadesinde, “İki büyük düşmanım vardı.
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Sedat Şahin ve Mehmet Ali Büyüksarıoğlu, onları nerede görsem öldürecektim. Restoranda görünce öldürdüm” dediği öğrenildi.
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40 DAKİKA BEKLEMİŞ
Olay yeri güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen Organize Polisi, Saral’ın, restoranta Büyüksarıoğlu’ndan 40 dakika önce geldiğini belirledi.
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Görüntüde arada bir restoran dışına çıkan Saral’ın endişeli olduğu görüldü. Büyüksarıoğlu’nu restorana girer girmez silahla öldüren Saral, olaydan sonra polisi bekledi.
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Saral, ilk sorgusunda, “Beni kimse azmettirmedi. 2005’te babamın öldürülmesi nedeniyle kendime iki büyük düşman seçmiştim.
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Biri Sedat Şahin, diğeri de Mehmet Ali Büyüksarıoğlu. Onları nerede görsem öldürecektim” dedi. Organize Polisi, Büyüksarıoğlu’nun restorana gelmesiyle ilgili Saral’a bilgi veren biri olup olmadığını araştırmaya başladı.
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Büyüksarıoğlu’nun kız kardeşinin, 2005’te Roma’da öldürülen Hüseyin Saral’ın dini nikâhlı eşi olduğu öğrenildi.
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Büyüksarıoğlu, 2011 ve 2015’te Sedat Şahin grubuna yönelik operasyonlarda gözaltına alınmıştı. Öldürülen Saral’ın adresinin Sedat Şahin grubuna Büyüksarıoğlu tarafından verildiği ileri sürülmüştü.