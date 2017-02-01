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Hüseyin Mert Saral: İki düşmanımdan birini öldürdüm

01 Şubat 2017 Çarşamba, 02:29:26

Beykoz Anadolu Hisarı'nda bulunan restoranda Mehmet Ali Büyüksarıoğlu’nu öldüren Hüseyin Mert Saral ilk ifadesinde, "İki düşmanımdan birini öldürdüm" dedi

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    NİHAT ULUDAĞ/GAZETE HABERTÜRK

    İstanbul Beykoz’da, Big Chefs restorantta Mehmet Ali Büyüksarıoğlu’nu (58) öldüren Hüseyin Mert Saral’ın (24) ifadesinde, “İki büyük düşmanım vardı.

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    Sedat Şahin ve Mehmet Ali Büyüksarıoğlu, onları nerede görsem öldürecektim. Restoranda görünce öldürdüm” dediği öğrenildi. 

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    40 DAKİKA BEKLEMİŞ

    Olay yeri güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen Organize Polisi, Saral’ın, restoranta Büyüksarıoğlu’ndan 40 dakika önce geldiğini belirledi.

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