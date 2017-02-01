Hüseyin Mert Saral: İki düşmanımdan birini öldürdüm

6 | 10

Biri Sedat Şahin, diğeri de Mehmet Ali Büyüksarıoğlu. Onları nerede görsem öldürecektim” dedi. Organize Polisi, Büyüksarıoğlu’nun restorana gelmesiyle ilgili Saral’a bilgi veren biri olup olmadığını araştırmaya başladı.