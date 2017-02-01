YARGITAY Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Avrupalı yargıçlara FETÖ’yü anlattı

YARGITAY Başkanı İsmail Rüştü Cirit, 27 Ocak’ta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Adli Yıl Açılış Semineri’ne katıldı. Avrupa Konseyi’ne üye devletlerin yüksek mahkeme başkanlarının da davet edildiği “Mültecilerin Geri Gönderilmemesi İlkesi ve Bu İlkenin Uygulanmasında Yargının Rolü” temalı toplantıda söz alan Cirit, Türkiye’nin 2 milyon 700 bin Suriyeliyi misafir ettiğini anımsattı ve Batı’nın göçmenler konusundaki tutumunu eleştirdi.

AİHM BAŞKANI’YLA GÖRÜŞTÜ

Yargıtay Başkanı Cirit’in, AİHM Başkanı Guido Raimondi ile görüşmesinde 15 Temmuz darbe girişimi, meslekten ihraç edilen, tutuklanan ya da gözaltına alınanlara ilişkin hak ihlallerini incelemek üzere kurulan komisyon ve terör saldırıları ile göçmen krizi sonrasında Türkiye’nin tutumu hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

Yargıtay Başkanlığı tarafından Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan “AİHS ve AİHM kararları ile Türk Mevzuatı Çerçevesinde Geri Gönderme Yasağı Konusunda Karşılaştırmalı Bir İnceleme” kitabı ile “Terör Suçları ile Türk Yargısındaki FETÖ-PDY Yapılanması ve Faaliyetleri” isimli kitap, seminere atılan Avrupalı yargıçlara dağıtıldı.

Fevzi ÇAKIR / GAZETE HABERTÜRK