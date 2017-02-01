TSK'nın El-Bab'dan sonraki hedefi!

01 Şubat 2017 Çarşamba, 03:48:03 | Güncelleme: 04:14:46
TSK'nın El-Bab'daki güvenliği tamamen sağladıktan sonra yönünü Menbiç'e çevireceği belirtiliyor
1
1|17
MURAT GÜRGEN/GAZETE HABERTÜRK
Fırat Kalkanı Harekatı’nda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) El Bab ilçe merkezine doğru ilerleyişini sürdürüyor.
2
2|17
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “El Bab’da süratle mesafe almak suretiyle işi bitirmek, daha derinliğine gitmemek lazım” açıklaması çerçevesinde, ilçede kontrolün tümüyle sağlanmasının ardından harekâtın yönünün doğudaki Menbiç’e döneceği belirtiliyor.
3
3|17
TSK ile ÖSO El Bab’ı batı ve kuzeyden kuşatırken, Rus ordusunun destek verdiği Beşar Esad’a bağlı rejim güçleri de Halep’ten kuzeye doğru ilerliyor.
HABERİN DEVAMI
4
4|17
El Bab’ın batı hattında, DEAŞ kontrolü büyük ölçüde yitirdi. DEAŞ batıda halen Ghuz ile Tuman köyleri arasındaki 3 kilometrelik alanı elinde tutuyor.
5
5|17
Böylece TSK ve ÖSO güçleri ile Esad’ın askerleri arasındaki mesafe de 3 kilometreye kadar düştü.
6
6|17
Fırat Kalkanı Harekâtı’nda 9 Aralık’tan bu yana öncelik El Bab ilçe merkezinin kontrol altına alınmasına veriliyor.
HABERİN DEVAMI
7
7|17
Bu gerçekleştiğinde, harekâtın güney yönlü ilerleyişi son bulacak. Böylece rejim güçleriyle yaşanabilecek olası bir çatışma da engellenmiş olacak.
8
8|17
Bu aşamadan sonra, TSK ile ÖSO, oluşturulan güvenli bölgenin korunmasına ve PYD/YPG güçlerinin Fırat Nehri’nin doğusuna geçişinin sağlanmasına yönelik girişimlere ağırlık verecek.
9
9|17
Operasyonlar kontrol altına alınan bölgenin doğusundaki Menbiç’te yoğunluk kazanacak.
HABERİN DEVAMI
10
10|17
Fırat Kalkanı Harekâtı’nın Azez’den Fırat Nehri’ne kadar uzanan hattın tamamı kontrol altına alınıncaya kadar sürmesi planlanıyor.