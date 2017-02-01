01 ŞUBAT 2017
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TSK'nın El-Bab'dan sonraki hedefi!

01 Şubat 2017 Çarşamba, 03:48:03

TSK'nın El-Bab'daki güvenliği tamamen sağladıktan sonra yönünü Menbiç'e çevireceği belirtiliyor

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    MURAT GÜRGEN/GAZETE HABERTÜRK

    Fırat Kalkanı Harekatı’nda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) El Bab ilçe merkezine doğru ilerleyişini sürdürüyor. 

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    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “El Bab’da süratle mesafe almak suretiyle işi bitirmek, daha derinliğine gitmemek lazım” açıklaması çerçevesinde, ilçede kontrolün tümüyle sağlanmasının ardından harekâtın yönünün doğudaki Menbiç’e döneceği belirtiliyor.

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    TSK ile ÖSO El Bab’ı batı ve kuzeyden kuşatırken, Rus ordusunun destek verdiği Beşar Esad’a bağlı rejim güçleri de Halep’ten kuzeye doğru ilerliyor.

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