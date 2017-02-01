Bursa'da doğalgaz patlaması

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, Suriyeli ailenin yaşadığı evde meydana gelen doğalgaz patlamasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Altıparmak Mahallesi Kanara Sokak'ta Suriyeli Muhammed Hut (42) ve ailesinin oturduğu 5 katlı binanın 1. katında doğalgaz sıkışmasından dolayı patlama meydana geldi.

Patlamada, Muhammet Hut ve eşi Kevser Hut, elinden ve yüzünden yaralandı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine İtfaiye, 112 Acil Servis ve Bursagaz ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Patlamanın etkisiyle evdeki bazı eşyalar kullanılamaz hale gelirken camların kırılmasından dolayı bazı malzemelerin sokağa fırladığı görüldü.

Mahalle sakinlerinden Hüseyin Hasoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Bir patlama sesi geldi. Sokağa fırlayan eşyaları görünce patlama oldu diye düşündük. Aşağıya indik baktık, camlar kırılmış. Daha sonra ekiplere haber verdik. Evde Suriyeli aile kalıyordu. Bir ay önce taşınmışlardı.'' diye konuştu.