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fırat kalkanı, deaş, tsk
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TSK: 14 DEAŞ mensubu öldürüldü

TSK, Suriye'de yürütmekte olduğu Fırat Kalkanı Harekatı ie ilgili açıklamada bulundu

01 Şubat 2017 Çarşamba, 08:18:52 Güncelleme: 09:21:27 DHA

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 162'inci gününde, terör örgütü DEAŞ'a ait 163 hedef vuruldu, 14 terörist etkisiz hale getirildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklar tarafından El Bab ve Bzagah'da gerçekleştirilen hava harekatında ise 21 bina, bir karargah binası ve bir bombalı araç imha edildi.

Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'a ait 186 hedef, karadan ve havadan ateş altına alındı, 14 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 162 günden bu yana sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, Özgür Suriye Ordusu ilerleyişini sürdürdü. Terör örgütü DEAŞ'a ait 163 hedef karadan ateş destek vasıtalarıyla, 23 hedef ise, Türk savaş uçaklarıyla vurularak imha edildi. 14 teröristin etkisiz hale getirildiği harekatın son durumuyla ilgili Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

"Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 163 DEAŞ hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak bölgedeki terörist grupların faaliyetleri baskı altına alınmıştır. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından; Bab ve Bzagah bölgelerinde tespit edilen 23 DEAŞ hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda, barınma maksatlı kullanılan 21 bina, 1 karargah binası ve 1 bombalı araç imha edilmiştir. İcra edilen hava harekatı ve çatışmalarda 14 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiştir. DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan, patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 3 bin 550 el yapımı patlayıcı ve 55 mayın kontrollü olarak etkisiz hâle getirilmiştir."

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