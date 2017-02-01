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Binali Yıldırım
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Başbakan Binali Yıldırım'dan açıklamalar

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01 Şubat 2017 Çarşamba, 09:09:21 Güncelleme: 13:39:43 HABERTURK.COM

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, parti genel merkezinde "Yılın Sivil Toplum Farkındalık Ödülleri" törenine katılıyor.

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Başbakan Yıldırım'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Bizim STK'larımızın en önemli görevlerinden biri toplumsal kucaklaşmayı sağlamak, ülkenin her türlü sorununa karşı ilgisiz kalmamak. Sorunları torunlara havale etmemek, çözüm üretmek. Hepimiz Türkiye'deki bütün sosyal gruplar, paydaşlar, STK'ların ana görevi budur. İktidar sizden yetki aldı, vaad ettiği işleri yapacak, şeytan taşlamaktan fırsat bulursa. Sizin göreviniz bitmiyor, yön vereceksiniz, öneriler getireceksiniz, yanlış yapıyorsa da uyarılarınızı da yapacaksınız. Oy vermekle iş bitmiyor. Temsil ettiğiniz alanda bütün insanların beklentilerini karşılayacak güzel işler yapacaksınız. 

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