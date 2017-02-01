İstanbul'da şantajcı sevgililere dubalı dayak

İstanbul'da ayrılma kararına öfkelenen iki kuzen, ellerindeki müstehcen görüntülerle erkek arkadaşlarından şantajla 20'şer bin dolar para istedi. Para yüzünden çıkan tartışmada galerici iki arkadaş, plastik dubalarla eski sevgililerini darp edince taraflar mahkemelik oldu.



"MAVİ KIRMIZIDA BULUŞURUZ"

Sabah'ın haberine göre, tarafları Bakırköy Adliyesi'nde karşı karşıya getiren olaylar zinciri iddialara göre şöyle gelişti: Üniversite öğrencisi Zeliha C.K. ve kuzeni Berrak D.U. geçen yıl Bağcılar Automall Galericiler Sitesi'nde galerisi bulunan Metin T. ve arkadaşı Mustafa Ş. ile sevgili oldu. Galericiler, iki ay sonra sevgililerinden ayrıldı. Ayrılığı hazmedemeyen iki kuzen, şantaja karar verdi. Zeliha C.K., 7 Haziran 2015 günü Mustafa Ş.'ye gönderdiği mesajda, Mustafacım merhabalar. Bir ay geldin gittin, yedin içtin, yattın kalktın bu kadar ucuzluk yeter. Bana ettiğin küfürlerin bedelini sen de ödeyeceksin. İster seve seve ister s.. s... Benim paramı yarın hazırla. Yok dersen de mavi kırmızıda yani emniyette görüşürüz. Benim de bir gururum var. Bunun bedelini ödeyeceksin" diye yazdı.



'SENİ REZİL EDERİM'

Bir yapım ajansı sahibi olan Berrak U.D. de, Metin T.'yi arayıp, "Mustafa'nın galerisine geçiyorum. Elimde gizli kameraya çekilmiş videoların ve fotoğrafların var. 20 bin dolar hazırla, almaya geleceğim. Yoksa babana hepsini gösteririm. Sitenin her yerine LED ekran kurdurup, herkese izletirim. Benimle birlikte olmanın bir bedeli var" dedi.



MAHKEMELİK OLDULAR

Her iki taraf, ertesi gün Metin T.'nin galerisinde buluştu. Küfürlü tartışmanın ardından iki galerici, dışarıdaki dubalarla iki kadını darp etti. Kadınlar polise gidip şikâyetçi oldu. Berrak D.U. ve Zeliha C.K., hakkında şantaj suçundan iki kez 3 yıla kadar, Mustafa Ş. için tehdit, hakaret, mala zarar verme ve kasten yaralama suçlarından 14 yıla kadar, Metin T.'ye de kasten yaralama ve mala zarar vermekten 7 yıla kadar hapis cezası talep edildi.