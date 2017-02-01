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Veysi Kaynak
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Veysi Kaynak'tan ABD'nin vize kararına tepki: Kendi tarihini inkar olur

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, referandum için, "Doğrudan halkın iradesine dayanan, gerçekten doğrudan demokrasinin çok güzel bir örneği olacaktır" dedi

01 Şubat 2017 Çarşamba, 10:34:16 Güncelleme: 10:44:13 AA

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, ABD Başkanı Donald Trump'ın vize kararı için, "ABD'nin kendi tarihini inkar" olarak yorumladı.

Kaynak, Türkiye'deki mültecilerin durumu için, "Türkiye'de 3 milyon mülteci var, bu mültecilerin büyük çoğunluğu Suriyeli ama Filistinliler, Iraklılar, Afganlar var hatta Ermeniler var. Biz, bunların tamamına sadece insan olarak bakıyoruz. Tamamının sağlığını, eğitimini, geleceğini inşa etmeye çalışıyoruz. Bizim hem kültürümüz hem tarihi köklerimiz böyle yapmamızı gerektiriyor" dedi.

Anadolu Ajansı'nın sorularını yanıtlayan Kaynak, referandum için, "Halk kendisi bizzat seçecektir yürütme organını ve güvenoyunu kendisi verecektir. Meclis tarafından 'başkanın ve hükümetin Türkiye'yi yönetmediği' iddiasıyla yeni seçim kararı alınırsa da halk, güvenini tazeleyecektir ya da tazelemeyecektir. Doğrudan halkın iradesine dayanan, gerçekten doğrudan demokrasinin çok güzel bir örneği olacaktır" ifadelerini kullandı.

SURİYELİLERE VATANDAŞLIK VERİLMESİ

Başbakan Yardımcısı Kaynak, "10 bin Suriyeli mülteciye vatandaşlık verilerek oy kullandırılacağı" iddiası hakkında ise, "50 küsur milyon seçmenin olduğu bir ülkede, 10-20 bin seçmenle referandumun neticesinin değiştirilmesini düşünmek en hafif tabirle, büyük bir safdillik olur. 10-20 bin seçmenle referandum neticesi değiştirilemez, değiştirilmesi hayal bile edilemez. Bunlar gereksiz vehimlerdir" dedi.

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