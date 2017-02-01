İzmir'de trafikte avukat çifte bıçaklı tehdide 2 yıl 8 ay hapis cezası

İzmir Barosu avukatlarından Cansu Koç Hilalay ile eşi ve meslektaşı Mert Hilalay'ı trafikte çıkan tartışmada bıçakla tehdit edip, hakarette bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Şenol Y., 2 yıl 8 ay 26 gün hapis cezasına çarptırıldı.



Davaya konu olan olay geçen yıl 9 Eylül'de Anadolu Caddesi'ndeki petrol istasyonu önünde meydana geldi. Avukat Mert Hilalay, yanında bulunan eşi ve meslektaşı Cansu Koç Hilalay ile birlikte, yönetimindeki otomobille seyir halindeyken, yolda trafik sıkışıklığı meydana geldi. Bu sırada yönetimindeki otomobille aynı yönde ilerleyen, bir mobilyacıda çalışan Şenol Y., Hilalay çiftiyle yol vermeme yüzünden tartıştı. İddiaya göre Şenol Y., elinde bıçakla aracından inip, sürücü koltuğunda oturan avukat Mert Hilalay'ın bulunduğu kapıyı açmaya çalıştı, küfür ve tehditlerde bulundu. Eşine karşı yapılan bu saldırıyı gören Cansu Koç Hilalay, araçtan inip, elinde bıçak bulunan Şenol Y.'ye, "Sen ne yapıyorsun, ben avukatım" diye çıkıştı. Bunun üzerine Şenol Y. avukat kadına da küfürredip, tehditler savurdu. Hırsını alamayan Şenol Y., elindeki bıçakla avukat çiftin otomobilinin sol ön çamurluğunu çizip, ayrıldı. Avukat karı koca karakola gidip, kendilerine bu durumu yaşatan kişiden şikayetçi oldu.



Olayı soruşturan Cumhuriyet Savcısı Cumhur Taşdemir, Şenol Y. hakkında 'Silahla tehdit, mala zarar verme, hakaret ve yaralamaya teşebbüs' suçlarından dava açtı. İzmir 19'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasına, şikayetçi olan Cansu Koç Hilalay eşi Mert Hilalay ile İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan, İzmir Barosu Avukat Hakları Merkezi'nden avukatlar Nilay Ertem Durlu, Gonca Arkoç ve Deniz Çelikkaya ile tutuksuz yargılanan sanık Şenol Y., katıldı. Suçlamayı kabul etmeyen Şenol Y., "Ben bıçak taşımıyorum. Elimde gördükleri anahtarlıktı. Kimseye de hakaret edip, ölümle de tehdit etmedim" dedi.



Avukat Cansu Koç Hilalay ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirtti. Hilalay, "Eşimle birlikte otomobille gidiyorduk. Trafikte bir sıkışıklık meydana geldi. Yan tarafta duran otomobildeki sanık, elinde bıçakla birden eşimin bulunduğu şoför bölümüne geldi. Kapıyı açmaya çalıştı. Elindeki bıçakla eşime vurmak için camdan savurdu. Eşim, eğilince bıçağı saplayamadı. Ben de arabadan indim. Kendisine 'Ben avukatım, ne yapıyorsun' diye çıkıştım. Beni de öldürmekle tehdit etti. Bıçakla arabayı çizdi. Polis çağıracağımızı söyleyince, aracına binip gitti. Ölümden döndük. Sanıktan şikayetçiyim" dedi.



Avukat Mert Hilalay da, sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.



İlk duruşmada karar veren hakim, yargılamanın bittiğini belirtip, sanık Şenol Y.'yi avukat çifte karşı davranışlarından dolayı toplam 2 yıl 8 ay 26 gün hapis cezasına çarptırdı, cezayı da ertelemedi.



Karar sonrası açıklama yapan İzmir Barosu Başkanı Avukat Aydın Özcan, "Bu resmen şehir eşkıyalığı. Evine gitmekte olan meslektaşlarımıza yapılan bu çirkin saldırıyı gerçekleştiren sanık gerekli cezayı aldı. Bu örnek bir karar. Bundan sonra trafik magandaları daha dikkatli olsun. İnsanlar nerede yaşadığını unutmamalı. Dosya, ilk celsede olağanüstü bir hızla karara çıktı. Mahkeme, sanığın atılı tüm suçlardan cezalandırılmasına karar verdi. Meslektaşlarımıza yapılan bu çirkin saldırı cezasız kalmadı" dedi.

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