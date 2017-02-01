Edirne'nin köyünde nüfusun az olması vatandaşı isyan ettirdi

Edirne'nin Lalapaşa İlçesi'ne bağlı Saksağan köyünde, nüfus o kadar az ki kahvehanede okey oynamak için 4'üncü kişi bulmakta zorluk çekiliyor. Yazları nüfusun arttığı, kışları ise sadece 17 kişinin yaşadığı köyde, inek sütü bile yok. Köylüler, çok zor günler geçirdiklerini belirterek köye gelen misafirleri yoldan çevirip kahvede okey oynaması için ikna etmeye çalıştıklarını söylüyor.

"OKEYE DÖRDÜNCÜ YOK"

Okey oynamak için 4'üncü kişiyi zor bulduklarını belirten 66 yaşında Ekrem Vardar, "4'üncü kişiyi bulamadığımız için okey oynayamıyoruz. 3 kişiyle oynamak da zevk vermiyor. Okey takımımız gıcır gıcır ama 4'üncü kişi yok. Bir misafir köye geldiği zaman okeye oturtuyoruz. Eğlenelim diyoruz" dedi.

"BİR SAĞILIR İNEĞİMİZ OLSUN"

Köylerinde insan dışında hayvan olmadığını inek sütü bulmadıklarını ifade eden Vardar, "Topraklarımız zayıf. Bir şey kazanamıyoruz. Hayvanlarımız yok. Bize hayvan verilmesini istiyoruz, 3-5 tane. Bir sağılır ineğimiz olsun. Hayvan yok ki süt olsun. Uzak köylerden süt alıyoruz" dedi.

"BEN HAYATIMDA VALİ GÖRMEDİM"

Hayatında vali görmediğini belirten Vardar, "Ben hiç hayatımda vali görmedim. Nereden göreyim. 10-15 senedir bir gelirse nereden göreyim. 2 senede bir kaymakam geliyor. Valiyi televizyonlarda görüyorum" şeklinde konuştu.

"11 YIL ÖNCE KÖYÜMÜZDE ÇOCUK DOĞDU"

Köyün muhtarı Süleyman Çetin, köyde nüfusun az olduğunu belirterek, "Köyümüzde 9 kadın 8 erkek yaşamaktadır. 11 yıl önce köyümüzde çocuk doğdu. Siz düşünün, köyümüzün nüfusu az. Köyde yaşadığımız için kahveye geliyoruz. Okey oynayıp eğlenmeye kalksak 4 kişiyi tamamlayamıyoruz. Onun için durumumuz zor. Yazın nüfusumuz çoğalıyor ama iş zamanı olduğu için çokta vakit geçiremiyoruz. Hayvancılığımız iyice bitti. Köyümüzde bir tane sağılır ineğimiz yok. Süt ihtiyacımız olunca komşu köylerden alıyoruz. Sütümüz yok devletimiz bize uzun vadeli kredi verirse hiç olmazsa yaşamımızı sürdürürüz" diye konuştu.