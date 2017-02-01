Ocak ayında DEAŞ operasyonlarında 449 kişi gözaltına alındı, 120 kişi tutuklandı

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik ocak ayında düzenlenen operasyonlarda, gözaltına alınan 449 şüpheliden aralarında yılbaşı gecesi Ortaköy'deki gece kulübüne düzenlenen saldırının faili olarak aranan Abdülgadir Masharipov'un da bulunduğu 120'si tutuklandı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, insanların en mutlu günlerini kana bulayan, yaşlı ve çocukları hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü DEAŞ'a yönelik yurt içindeki operasyonlar kararlılıkla sürerken, polis, jandarma ve hudut birliklerinin geçen ay yürüttüğü çalışmalarda çok sayıda DEAŞ üyesi gözaltına alındı, örgüte ait dokümanlar, silahlar ve mühimmat ele geçirildi.

DEAŞ saldırılarına karşı mücadele eden ve güvenliğini her geçen gün artırmaya çalışan Türkiye, terör örgütüne yönelik hem yurt içinde hem de yurt dışında çok yönlü mücadele örneği sergiliyor.

Terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyonlarına ülke içinde hız kesmeden devam eden polis, jandarma ve hudut birliklerinin yürüttüğü operasyonlarda örgüte ait çok sayıda doküman, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Bir yandan yurt içindeki operasyonlarını sürdüren Türkiye, Suriye sınırından teröristlerin geçişini engellemek için de önemli çalışmalar yürütüyor. Türkiye, sınır hattında alınan önlemlerle DEAŞ'a geçit verilmiyor.

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Suriye sınırında olduğu gibi yurt içinde de hız kesmeyen operasyonlarda ocak ayında gözaltına alınan 449 kişiden 120'si tutuklandı.

ORTAKÖY'DEKİ SALDIRININ FAİLİ YAKALANDI

Beşiktaş Ortaköy'de yılbaşı gecesi bir gece kulübüne düzenlenen saldırının faili Abdülgadir Masharipov, 17 Ocak'ta İstanbul Esenyurt'ta yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından Ortaköy'deki gece kulübü saldırganının yakalanması için yürütülen çalışmalar kapsamında aranan şüpheli Masharipov'un yakalanması için art arda operasyonlar düzenlendi.

Daha önce polisin gerçekleştirdiği 4 ayrı operasyondan son anda kurtulan Masharipov'un yakalanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından bin kişilik özel bir ekip kuruldu.

Esenyurt 911 Sokak'taki bir siteye akşam saatlerinde düzenlenen operasyonda Masharipov ile 4 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan birinin Kırgız asıllı erkek, 3'ün de Mısır, Senegal ve Somali uyruklu kadınlar olduğu öğrenildi.

Gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilerek sorguya alındı.

Yapılan araştırmada şüphelilerin yakalandıkları adreste uzun süredir kaldıkları, alışveriş ve yer değiştirmede dikkati çekmemek için de siyahi kadınları kullandıkları tespit edildi.

İstanbul Valisi Şahin, Ortaköy'deki terör saldırganının yakalanmasıyla ilgili, "Bunun DEAŞ adına yapıldığı net." dedi.

İzmir'de, Saldırgan Masharipov ile İstanbul Ortaköy'de 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla bağlantılı oldukları iddia edilen şüphelilere yönelik başlatılan operasyonda gözaltına alınan ve DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen 11'i yabancı uyruklu kadın 21 kişi tutuklandı.

İstanbul'da, Ortaköy'deki terör saldırısına ilişkin soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 2'si çocuk 17 şüpheliden aralarında saldırının talimatını verdiği belirtilen İlyas Mamaşaripov ile eşi Marhaba Abduloeva'nın da bulunduğu 10 şüpheli tutuklandı.

Olayla ilgili 13 Ocak'ta ise İstanbul'da gözaltına alınan Çin vatandaşı Omar Asım ve Abuliezi Abuduhamiti de tutuklandı.

OCAK'TAKİ BAZI OPERASYONLAR

Mersin'in Tarsus ilçesinde terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 2 kişi tutuklandı.

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da 19 Ocak'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından hakimliğe sevk edilen 28 zanlı, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'a katılmak için Suriye'ye gitmeye çalıştığı öne sürülen 4 Çeçen uyruklu tutuklandı.

Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

Ankara'da, terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Elazığ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.

Konya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 7'si tutuklandı. Zanlıların evlerinde 3,5 kilogram patlayıcıyla bazı malzemeler ele geçirildi.

Kilis'in Elbeyli ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalanan terör örgütü DEAŞ mensubu Suriyeli keskin nişancı tutuklandı.

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 31 zanlıdan 8'i tutuklandı.

Van'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alının 2 kişi tutuklandı.

Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 7'si tutuklandı.

Antalya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6'sı yabancı uyruklu 9 şüpheli tutuklandı.

DEAŞ'ın "bomba ekibinden" olduğu belirtilen Irak uyruklu 3 kardeş Sakarya'da tutuklandı.

İstanbul'da DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan ve terör örgütünün kentteki Tacik, Özbek, Uygur ve Kazak hücrelerinden sorumlu sözde emiri olduğu belirlenen "Azra" kod adlı A.K'nın de aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

Ankara'da terör örgütü DEAŞ üyesi 5 kişi tutuklandı.

Adana'da, terör örgütleri DEAŞ ve PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

DEAŞ'IN "KADI"SI TUTUKLANDI

Beşiktaş Ortaköy'deki eğlence mekanına düzenlenen saldırıya ilişkin gözaltına alınan ve yapılan araştırmalarda terör örgütü DEAŞ'ın bünyesinde "kadı" olarak görev yaptığı tespit edilen zanlı Yasser Mohammed Salem Radown tutuklandı.

Şüpheli Radown'un üst aramasında çıkan not defterine ilişkin bilgilere de yer verilen sevk yazısında, defterde çok sayıda telefon numarası, adres ve isimlerin yazılı olduğu belirtilerek, söz konusu telefon numaralarına ilişkin yapılan incelemelerde örgütle iltisaklı veya çatışma bölgeleri ile irtibatlı birçok örgüt mensubuna ait telefon numarası olduğu ifade edildi.

Şüphelinin makat bölgesinde bulunan ve çıkarılan cep telefonunda, silah fotoğraflarının da olduğu aktarılan sevk yazısında, örgüt bünyesinde ''Ebu Cihad'' kod ismini kullanarak kadı seviyesinde illegal faaliyette bulunan ''Reina saldırısı benzeri ya da canlı bomba eylemi potansiyeli bulunan'' şüpheli Radown'un tutuklanması talep edildi.

Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, mevcut delil durumu, suçun vasıf ve mahiyeti ile kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunmasını dikkate alarak, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' ve ''Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek'' suçlarından şüpheli Radown'un tutuklanmasına karar verdi.

DEAŞ'LI TERÖRİSTLERİN YARGILANMA SÜRECİ

Antalya'da terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında dava açılan 3'ü tutuklu 7 sanığın yargılanmasına başlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla yabancı uyruklu 2 kişi hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. İddianamede, "Terör örgütü üyeliği", "Resmi belgede sahtecilik" ve "Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan"la suçlanan sanıklar, 7 yıl 3 aydan 17 yıla kadar hapisle yargılanacak.

Terör örgütü DEAŞ adına faaliyetlerde bulundukları ve İstanbul'da sansasyonel eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla yapılan operasyonlar kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan 9 şüphelinin, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

FIRAT KALKANI HAREKATI

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Müşterek Özel Görev Kuvveti ve koalisyon hava kuvvetlerince 24 Ağustos'ta Suriye'nin Halep kentine bağlı Cerablus bölgesinde başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı başarıyla sürüyor.

Sınırın terör örgütlerinden temizlenmesi ve hudut güvenliğinin artırılmasına katkı sağlanarak, aynı zamanda Suriye'nin toprak bütünlüğünün öncelenmesi ve desteklenmesi amacıyla düzenlenen harekat kapsamında bölgedeki terör örgütü DEAŞ hedefleri, savaş uçaklarıyla bombalanıyor. Bombardımanda DEAŞ hedefleri imha edilirken, çok sayıda terörist de etkisiz hale getirildi.

Suriye sınır hattında insansız hava araçları ile keşif ve gözetleme faaliyetleri sürdürüldü.