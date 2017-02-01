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Şişli'de hastane ek bina inşaatında korkutan yangın

İnşaat alanında çıkan yangın nedeniyle gökyüzüne yükselen dumanlar, çevre ilçelerden de görüldü

01 Şubat 2017 Çarşamba, 11:28:11 Güncelleme: 11:30:42

Şişli'de Surp Agop Hastanesi'nin ek bina inşaatında işçilerin kaldığı konteynerler alev alev yandı. Büyük paniğin yaşandığı yangında, alandan gökyüzüne yükselen dumanlar çevre ilçelerden de görüldü. Çalışmalar esnasında alandaki işçileri ise çekim yapmak isteyen gazetecilere saldırdı.

Yangın, saat 09.00 sıralarında Şişli İnönü Mahallesi Harbiye Çayırı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Surp Agop Hastanesi'nin ek bina inşaatında işçilerin kaldığı konteynerler henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevlerin diğer konteynerleri de sarması üzerine yangın büyüdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Beyoğlu itfaiye amirliğine bağlı ekip sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı.

DUMANLAR ÇEVRE İLÇELERDEN DE GÖRÜLDÜ

İnşaat alanında çıkan yangın nedeniyle gökyüzüne yükselen dumanlar, çevre ilçelerden de görüldü. Büyük paniğin yaşandığı yangının kısa sürede kontrol altına alınmasıyla vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Yangını gören esnaf Osman Şener, "Dumanları gördüm geldim, baktık ki işçilerin kaldığı konteynerler yanıyor. Ölü ya da yaralı yok" dedi.

Öte yandan olay yeri görüntülemek isteyen bazı gazeteciler, inşaat alanındaki işçiler tarafından tartaklandı. Alan dışında olmalarına rağmen çekim yapmakta engellenen ve tartaklanan gazeteciler polise şikayette bulundu.
Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

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