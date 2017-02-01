01 ŞUBAT 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
tatil
GÜNDEM

Okullar ne zaman açılıyor? 15 tatil ne zaman bitiyor?

Öğrencilerin 15 günlük tatil süresi sona eriyor. Peki okullar ne zaman açılacak? Sömestr tatili ne zaman bitiyor?

01 Şubat 2017 Çarşamba, 11:35:28 Güncelleme: 11:39:18

15 tatil ne zaman bitiyor ve okullar ne zaman açılıyor soruları öğrencilerin her geçen gün daha çok sorduğu sorulardan birisi. 15 günlük tatil süresi sona eriyor. Peki okullar ne zaman açılacak? Sömestr tatili ne zaman bitiyor?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Öğrenciler 20 Ocak 2017 Cuma günü ilk dönem karnelerini alarak 15 günlük sömestr tatiline çıkmış ve 15 gün boyunca tatillerini sürdürmüştü. Şimdi ise 15 tatil bitiş tarihi yaklaşıyor.

Okullar 6 Şubat 2017 Pazartesi günü çalacak ders ziliyle yeniden açılacak ve öğrenciler 90 günlük ikinci dönem maratonuna başlayacak. İkici dönem 9 Haziran 2017 tarihine kadar devam edecek.

İlk dönem karnesinde zayıf notları bulunan öğrenciler, ikinci dönem daha fazla çalışarak notlarını düzeltmek için sınavlarında ter dökecek.

 

ÖĞRENCİ DERSE ODAKLANMADA GÜÇLÜK YAŞIYORSA

Mental sorunlardan biri olan dikkat eksikliğine de dikkat çeken Gökten, “Bazen de çok enerjik, leb demeden leblebiyi anlayan, sempatik çocuğunuzun karnesinde ondan beklenmeyecek notlarla karşılaşabilirsiniz. Evde anlatılan ya da birlikte yapılan ödevlerde gayet başarılı olup aynı başarıyı sınavlarda gösteremeyen çocuğunuzda dikkat dağınıklığından şüphelenmek gerekir. Bilgisayar karşısında saatlerce oturabiliyor ama ders söz konusu olunca yerinde duramıyor, bunu bilerek yapıyor diye düşünebilirsiniz. Aslında dikkat dağınıklığı olan çocukların büyük kısmı bilgisayar ve televizyon karşısında saatlerce oturabilir, bu durum çocukta bir sorun olmadığı anlamına gelmez. Derste dikkati hemen dağılan, ödev yaparken odaklanmakta güçlük çeken ve yarım saat sürecek ödevi üç saatte tamamlayan bir çocuk mutlaka dikkat eksikliği yönünden değerlendirilmelidir. Çünkü dikkat eksikliği, tedavi ile çocuğun ders başarısını olumsuz etkilemeden kontrol altına alınabilir” diye konuştu.

Karnesi kötü olan her çocuğun hasta kabul edilmediğini vurgulayan Emel Sarı Gökten, “Sonuçta çocuklarımızın her türlü özelliği kendine has ve farklıdır. Her konu ve derste aynı başarıyı ve ilgiyi göstermeleri beklenmeyebilir. Ama altta yatan mental bir problem söz konusu olduğunda uygun zamanda, uygun tedavi ile müdahale kritik bir öneme sahiptir” uyarısında bulundu.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Şişli'de hastane ek bina inşaatında korkutan yangın
GÜNDEM

Şişli'de hastane inşaatında korkutan yangın
Ocak ayında DEAŞ operasyonlarında 449 kişi gözaltına alındı, 120 kişi tutuklandı
GÜNDEM

Ocak ayının DEAŞ bilançosu! 449 gözaltı, 120 ...
Veysi Kaynak'tan ABD'nin vize kararına tepki: Kendi tarihini inkar olur
GÜNDEM

10 bin Suriyeli'nin oy kullanacağı iddiasına yanıt
Erdoğan'dan İzmir'deki FETÖ davasına müdahillik talebi
GÜNDEM

Erdoğan'dan İzmir'deki FETÖ davasına müdahillik ...
Kocaeli'de kazada hayatını kaybeden genç kız 3 gün önce nişanlanmış
GÜNDEM

Kazanın ardından ortaya çıkan kahreden ayrıntı! 3 gün önce. ...
İzmir'de trafikte avukat çifte bıçaklı tehdide 2 yıl 8 ay hapis cezası
GÜNDEM

Avukat çifti trafikte bıçakla tehdit etti, ilk ...
2 HDP'li için yakalama kararı çıkarıldı
GÜNDEM

2 HDP'Lİ İÇİN YAKALAMA KARARI
Manisa'da 13 yaşındaki kızına tecavüz eden adam tutuklandı
GÜNDEM

13 YAŞINDAKİ ÇOCUK DAHA FAZLA DAYANAMADI!
Şişli'de hastane ek bina inşaatında korkutan yangın
GÜNDEM

ŞİŞLİ'DE HASTANE İNŞAATINDA KORKUTAN YANGIN
Bursa'da huzurevinde çay kavgasında ölüme 1 yıl 8 ay hapis cezası
GÜNDEM

HUZUREVİNDEKİ ÖLÜME 1 YIL HAPİS CEZASI!
İstinaf Mahkemesi, 'Asitçi enişte' Cihan Araçman'ın cezasını yasaya uygun buldu
GÜNDEM

İSTİNAF MAHKEMESİ'NDEN ASİTÇİ ENİŞTE HAKKINDA KARAR!
Ocak ayında DEAŞ operasyonlarında 449 kişi gözaltına alındı, 120 kişi tutuklandı
GÜNDEM

OCAK AYININ DEAŞ BİLANÇOSU! 449 GÖZALTI, 120 TUTUKLAMA