15 tatil ne zaman bitiyor ve okullar ne zaman açılıyor soruları öğrencilerin her geçen gün daha çok sorduğu sorulardan birisi. 15 günlük tatil süresi sona eriyor. Peki okullar ne zaman açılacak? Sömestr tatili ne zaman bitiyor?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Öğrenciler 20 Ocak 2017 Cuma günü ilk dönem karnelerini alarak 15 günlük sömestr tatiline çıkmış ve 15 gün boyunca tatillerini sürdürmüştü. Şimdi ise 15 tatil bitiş tarihi yaklaşıyor.

Okullar 6 Şubat 2017 Pazartesi günü çalacak ders ziliyle yeniden açılacak ve öğrenciler 90 günlük ikinci dönem maratonuna başlayacak. İkici dönem 9 Haziran 2017 tarihine kadar devam edecek.

İlk dönem karnesinde zayıf notları bulunan öğrenciler, ikinci dönem daha fazla çalışarak notlarını düzeltmek için sınavlarında ter dökecek.

ÖĞRENCİ DERSE ODAKLANMADA GÜÇLÜK YAŞIYORSA

Mental sorunlardan biri olan dikkat eksikliğine de dikkat çeken Gökten, “Bazen de çok enerjik, leb demeden leblebiyi anlayan, sempatik çocuğunuzun karnesinde ondan beklenmeyecek notlarla karşılaşabilirsiniz. Evde anlatılan ya da birlikte yapılan ödevlerde gayet başarılı olup aynı başarıyı sınavlarda gösteremeyen çocuğunuzda dikkat dağınıklığından şüphelenmek gerekir. Bilgisayar karşısında saatlerce oturabiliyor ama ders söz konusu olunca yerinde duramıyor, bunu bilerek yapıyor diye düşünebilirsiniz. Aslında dikkat dağınıklığı olan çocukların büyük kısmı bilgisayar ve televizyon karşısında saatlerce oturabilir, bu durum çocukta bir sorun olmadığı anlamına gelmez. Derste dikkati hemen dağılan, ödev yaparken odaklanmakta güçlük çeken ve yarım saat sürecek ödevi üç saatte tamamlayan bir çocuk mutlaka dikkat eksikliği yönünden değerlendirilmelidir. Çünkü dikkat eksikliği, tedavi ile çocuğun ders başarısını olumsuz etkilemeden kontrol altına alınabilir” diye konuştu.

Karnesi kötü olan her çocuğun hasta kabul edilmediğini vurgulayan Emel Sarı Gökten, “Sonuçta çocuklarımızın her türlü özelliği kendine has ve farklıdır. Her konu ve derste aynı başarıyı ve ilgiyi göstermeleri beklenmeyebilir. Ama altta yatan mental bir problem söz konusu olduğunda uygun zamanda, uygun tedavi ile müdahale kritik bir öneme sahiptir” uyarısında bulundu.