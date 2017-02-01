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Erzurum'da kaçak sigarayla yakalanan Ukraynalı şoförden garip tepki

Sigaraların ele geçirildiği sırada Ukrayna uyruklu TIR şoförü çok şaşırdığını belirterek Türkçe olarak, "Aaa onları kim koydu?" sözleriyle tepki verdi

01 Şubat 2017 Çarşamba, 11:38:31 Güncelleme: 11:46:22 İHA

Erzurum'da TIR'ın 'zula' diye tabir edilen gizli bölmesinde 20 bin 400 paket kaçak sigarayla yakalanan Ukrayna uyruklu şahıs, polise çok şaşırdığını belirterek, "Aaa onları kim koydu" sözleriyle tepki verdi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlara Mücadele (KOM) ekiplerince Erzurum-Erzincan karayolunda yapılan yol uygulamasında şüpheli görülen yabancı plakalı bir TIR durduruldu. TIR'da yapılan aramada 'zula' diye tabir edilen gizli bölmelere saklanmış 20 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi. Sigaraların ele geçirildiği sırada Ukrayna uyruklu TIR şoförü çok şaşırdığını belirterek Türkçe olarak, "Aaa onları kim koydu?" sözleriyle tepki verdi.

Gözaltına alınan TIR şoförü ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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