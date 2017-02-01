Bursa'da huzurevinde çay kavgasında ölüme 1 yıl 8 ay hapis cezası

Bursa'daki Ali Osman Sönmez Huzurevi'nde, kafeteryada otururken yüksek sesle çay istediği için tartıştığı 68 yaşındaki Remzi Candan'ı iterek düşürüp ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan 65 yaşındaki Davut Erker hakkındaki dava sonuçlandı.



Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen kanser tedavisi gören Remzi Candan'ın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiğini belirten rapor üzerine Erker'e 'Taksirle ölüme neden olmak' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası vererek hükmün açıklanmasını geri bıraktı.



Olay, Merkez Yıldırım İlçesi Değirmenlikızık Mahallesi'nde bulunan Ali Osman Sönmez Huzurevi'nde geçen yılın mart ayında meydana geldi. Buradaki, kafeteryada otururken yüksek sesle çay isteyen Remzi Candan ile kendisini uyaran Davut Erker arasında tartışma çıktı. Davut Erker'in iteklediği Remzi Candan düştü. Daha sonra rahatsızlanan ve kanser tedavisi gördüğü belirtilen Candan kaldırıldığı Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı. Gözaltına alınan Davut Erker tutuklandı.



"BİR ARA İTEKLEYİNCE YERE DÜŞTÜ, SONRA MASADA OTURURKEN FENALAŞTI"



Bursa 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'Kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Davut Erker, "Kafeteryada çay sırası yüzünden kendisi ile tartıştım. Bir ara itekleyince yere düştü. Sonra kalkıp masada otururken rahatsızlandı. Hastanede öldü. Ben onu öldürmedim" dedi. Çıktığı ilk duruşmasında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Davut Erker'in karar aşamasına gelen yargılamasına devam edildi.



Davut Erker'in yöneltilen suçlamayı bir kez daha kabul etmediği duruşmada mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen Remzi Candan'ın geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğünü belirten raporu dikkate alarak Erker'e 'Taksirle ölüme neden olmak' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verip hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Remzi Candan