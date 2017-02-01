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hdp, dilek öcalan, ibrahim ayhan
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2 HDP'li için yakalama kararı çıkarıldı

01 Şubat 2017 Çarşamba, 11:53:11 Güncelleme: 11:53:20

HDP'li Dilek Öcalan ve İbrahim Ayhan için yakalama kararı çıktı.

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