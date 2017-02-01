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GÜNDEM
2 HDP'li için yakalama kararı çıkarıldı
01 Şubat 2017 Çarşamba, 11:53:11
Güncelleme:
11:53:20
HDP
'li
Dilek Öcalan
ve
İbrahim Ayhan
için yakalama kararı çıktı.
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