01 ŞUBAT 2017
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'Kar' gören Adanalılar yollara döküldü

01 Şubat 2017 Çarşamba, 12:36:52 DHA

Karda araç kullanmada acemi olan Adanalılar, hasarlı kazalara neden oldu

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    Kent merkezinde kar görmeyen Adanalılar, karda piknik yapmak için Toros Dağları eteklerindeki yüksek rakımlı yaylalara akın etti.

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    Son 30 yılın en yoğun kar yağışının görüldüğü Kızıldağ, Karboğazı ve Tekir gibi yaylara giden Adanalılar, burada mangal yakıp, leğenle kaydı.

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    Çocuklar daha önce hiç karşılaşmadıkları karda, kartopu oynayıp, kardan adam yaptı.

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