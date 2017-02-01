Reşadiye'nin kayıp çocukları için kazı çalışması başlatıldı

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Reşadiye'nin Çermik Mahallesi'nde oturan Adile ve Ömer Erol çiftinin çocukları Bayram ile komşuları Nafize ve İbrahim Taşçı çiftinin çocukları Dursun Kağan, geçen 29 Aralık 2016'de saat 09.00 sıralarında evlerinden oynamak için çıktıktan sonra ortadan kayboldu.