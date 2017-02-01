01 ŞUBAT 2017
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Reşadiye'nin kayıp çocukları için kazı çalışması başlatıldı

01 Şubat 2017 Çarşamba, 12:49:35 DHA

Çocukların öldürülüp gömülmüş olabileceği şüphesi üzerine Kelkit Çayı kenarındaki toprak yığınlarının bulunduğu bölgede kazı çalışmaları başlatıldı

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    Tokat'ın Reşadiye İlçesinde geçen yıl kaybolan 8 yaşındaki Bayram Erol ve 5 yaşındaki Dursun Kağan Taşçı'nın bulunması için Cumhuriyet Savcılığı'nan talimatıyla Kelkit Çayı kenarında kazı çalışmaları başlatıldı.

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    Reşadiye'nin Çermik Mahallesi'nde oturan Adile ve Ömer Erol çiftinin çocukları Bayram ile komşuları Nafize ve İbrahim Taşçı çiftinin çocukları Dursun Kağan, geçen 29 Aralık 2016'de saat 09.00 sıralarında evlerinden oynamak için çıktıktan sonra ortadan kayboldu.

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    Bayram ve Dursun Kağan, evlerine dönmeyince, AFAD ve jandarma ekiplerinin de katılımıyla aylarca süren arama çalışmaları başlatıldı.

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