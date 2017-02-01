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Zeytinburnu açıklarında gemi yan yattı

Kamboçya bayraklı gemiye Kıyı Emniyetine bağlı römorkörlerce müdahele ediliyor

01 Şubat 2017 Çarşamba, 12:56:50 Güncelleme: 12:57:27 AA

Zeytinburnu açıklarında demirli iken yan yatan, Kamboçya bayraklı Tallas isimli geminin kurtarılması için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışma yapıyor.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan açıklamada, saat 10.20 sıralarında Zeytinburnu açıklarında demirli olan Kamboçya bayraklı Tallas isimli geminin yan yattığı ihbarı üzerine, olay bölgesine 4 hızlı tahlisiye botunun sevk edildiği belirtildi.

Yapılan çağrılara cevap alınamayan ve üzerinde de herhangi bir personele rastlanmayan geminin iskele tarafına 15 derece meyilli olduğunun rapor edildiği vurgulanan açıklamada, geminin durumunun kontrol edildiği bildirildi.

Açıklamada, kazazede gemiye müdahale edilmek üzere "Kurtarma 7" römorkörü ve bir kurtarma uzmanının olay yerine sevk edildiği bilgisine yer verildi.

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