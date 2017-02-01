Sabancı suikasti davası savcılık mütalaası için ertelendi

Sabancı suikasti sanığı İsmail Akkol 33 sayfalık siyasi savunma yaptı. Akkol, hain olarak nitelendirdiği Mustafa Duyar'ı tanımadığını, ifadesini kabul etmediğini, DHKP-C tarafından gerçekleştirilen eylem ile bir ilgisinin bulunmadığını söyledi.

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi, Akkol'un tutukluluk halinin devamına, Cumhuriyet Savcılığınca esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için duruşma 29 Mart tarihine erteledi.

Veli SARIBOĞA/İSTANBUL