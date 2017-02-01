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Tutuklu taşıyan cezaevi aracı TEM'de devrildi

Mahkumların yaralı olmadığı öğrenilirken, güvenli bir şekilde çıkarılmaları için çalışmalar devam ediyor

01 Şubat 2017 Çarşamba, 14:37:32 Güncelleme: 15:09:32 DHA

Bağcılar TEM otoyolu Mahmutbey viyadüğü Ankara istikametinde mahkemeye mahkum taşıyan bir jandarma midibüsü kaza yaptı. Kazada yan yatan araçta yaralanan olmazken, aracın şoförü ve bir jandarma ön camı kırarak dışarı çıkmayı başardı. Aracın içindeki 2 mahkum ise araçta kaldı. Olay yerine hızla gelen polis ekipleri ve araçtaki asker güvenlik önlemlerini aldı. Mahkumların yaralı olmadığı öğrenilirken, güvenli bir şekilde çıkarılmaları için çalışmalar devam ediyor. Öte yandan 3 şeritli youn en sol şeridi trafiğe kapanmış durumda. 2 şeritten ise trafik akışı salanıyor.

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