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İETT otobüsü
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İETT otobüsünün lastiğinden dumanlar yükseldi

Şoför hemen kapıları açarak aralarında bebeklerin de olduğu yolcuların aşağıya inmesini sağladı

01 Şubat 2017 Çarşamba, 14:44:47 Güncelleme: 15:43:22 DHA

Kadıköy'de seyir halindeki içi yolcu dolu İETT otobüsünün lastiğinden dumanlar yükseldi. Şoför, otobüsü emniyet şeridine çektikten sonra kapılara açarak yolcuları indirdi.

TEM bağlantı yolu Kozyatağı mevki Kadıköy istikametinde ilerleyen Sezgin Ersu'nun kullandığı 34 TP 7809 plakalı İETT otobüsünün sağ ön lastiğinden duman yükselmeye başladı.

EMNİYET ŞERİDİNE ÇEKTİ

Otobüs şoförü Ersu durumu fark ederek otobüsü emniyet şeridine çekti. Şoför hemen kapıları açarak aralarında bebeklerin de olduğu yolcuların aşağıya inmesini sağladı. Yolcular hızlı bir şekilde otobüsten uzaklaştı.

YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜYLE MÜDAHALE ETTİ

Otobüs şöförü Sezgin Ersu yolcuları tahliye ettikten sonra yangın söndürme tüpüyle dumanların yükseldiği ön sağ lastiği müdahale etti.



"KORKTUM HEMEN AŞAĞI İNDİK"

Sürücü, "Yangın sönüdürme tüpüyle müdahale ettim, sanırım balatalardan duman yükseldi" şeklinde konuştu. Bebeğiyle yolculuk yapan bir yolcu "Bir anda duman kapladı. Korktum hemen aşağıya indik" diye konuştu. Başka bir yolcu ise "İçerde bir koku oldu camlarını açmasını istedik. Daha sonra durduk kapıları açınca aşağı indik" dedi. Yolcular daha sonra gelen başka bir otobüse binerek olay yerinden ayrıldı.

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