Yozgat’ta sosyal medya sapığı polise yakalandı

Yozgat'ta sahte sosyal medya hesabıyla küçük yaştaki çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen A.Y. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Yozgat Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 ile 15 yaş arası çok sayıda kız ve erkek çocuğa Facebook üzerinden tehdit ve şantaj ile cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen A.Y.'yi (33) iki aylık takibin ardından gözaltına aldı. Zanlının, mağdurlar adına sahte Facebook hesapları açarak ulaştığı başka çocuklara da şantaj ve tehditte bulunup 10 ile 15 yaş arası çocuklardan cinsel içerikli resim ve video aldığı bildirildi. Zanlının eline geçen video ve fotoğrafları ailelerine gönderme tehdidiyle daha fazla cinsel içerik talep ettiği iddia edildi.



Yozgat Valiliği'nden yapılan açıklamada şüphelinin ifadesinde suçunu itiraf ettiği bildirilirken, Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'nün akıllı telefonunda yaptığı incelemenin ardından kaç çocuğa cinsel istismarda bulunduğunun netleşeceği kaydedildi.



Şüpheli A.Y çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Yozgat Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Çiğdem YILMAZ/YOZGAT