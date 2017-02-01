DBP'li Belediye Başkanı Ferhat Çiçek gözaltına alındı

Siirt'te Demokratik Bölgeler Partili (DBP) Gökçebağ Belediye Belediye Başkanı Ferhat Çiçek gözaltına alındı.
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında "Terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği" iddiasıyla hakkında gözaltı kararı çıkarılan Gökçebağ Belediye Başkanı Çiçek, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince belediye binasında düzenlenen operasyonda yakalandı.
Çiçek'in emniyetteki işlemleri sürüyor.
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