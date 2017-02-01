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Ferhat Çiçek, DBP
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DBP'li Belediye Başkanı Ferhat Çiçek gözaltına alındı

Siirt'in DBP'li Gökçebağ Belde Belediyesi Başkanı Serhat Çiçek, evine düzenlenen operasyonla kardeşiyle birlikte gözaltına alındı

01 Şubat 2017 Çarşamba, 17:33:36 Güncelleme: 17:51:54 AA

Siirt'te Demokratik Bölgeler Partili (DBP) Gökçebağ Belediye Belediye Başkanı Ferhat Çiçek gözaltına alındı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında "Terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği" iddiasıyla hakkında gözaltı kararı çıkarılan Gökçebağ Belediye Başkanı Çiçek, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince belediye binasında düzenlenen operasyonda yakalandı.

Çiçek'in emniyetteki işlemleri sürüyor.

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