Tekirdağ'da köpeğini aracın arkasına bağlayıp sürükleyen şahsa ceza

Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi’nde hafif ticari aracın arkasına bağladığı köpeğini çeken Azap Koşak’a, Çorlu Hayvan Hakları Komisyonu tarafından 526 lira idari para cezası kesildi. Köpeğine eziyet etmediğini savunan Koşak, “Yıllardır köpek bakıyorum, eziyet etmem söz konusu değildir” dedi.

Çorlu’da oturan emekli Azap Koşak, önceki gün aracın arkasında bağladığı köpeğini çektiği sırada, sürücülerden biri cep telefonuyla fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaştı. Bunun üzerine Çorlu İlçe Hayvanları Koruma Kurulu, tespit edilen Azap Koşak’a 'hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek' maddesi gereği 526 lira idari para cezası kesti.

Köpeğine eziyet eden kişi olarak gösterildiği için çok üzüntülü olduğunu anlatan Azap Koşak, bahçesinde köpek baktığını ve asla eziyet etmediğini söyledi. Aracına bağladığı köpeğinin bahçeden kaçtığını anlatan Koşak, “Benim bahçem var, burada tam 3 tane köpeğe bakıyorum. Hiçbir zaman da eziyet etmedim. Geçen yıl baktığım köpeklerden bir tanesi beni ısırdı, onu dahi atmadım. Bu köpeğim kaçmıştı. Onu arıyordum. Buldum ancak köpek büyük olduğu için aracın arkasına iple bağladım. En fazla 200 metre gittim ve bahçeye getirdim. Bir kişi telefonla çektiğini gördüm dedim ki herhalde köpeği beğendi. Ben şimdi hayvana eziyet etmiş gibi gösterildim. Ben burada yıllardır bu köpeğe bakıyorum. Köpeğimi aldılar, 526 lira para cezası kestiler” dedi.

Sahibi tarafından aracın arkasına bağlanarak götürülen köpek, Çorlu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi’nde koruma altına alındı. Veteriner hekim tarafından yapılan muayenede, köpeğin ayaklarında sürüklenmeye bağlı bir hasarın bulunmadığı tespit edildi. Daha önceden ısırılma yarası olduğu belirlenen köpeğin tedavisinin ardından sahiplendirileceği belirtildi.