01 ŞUBAT 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Tekirdağ
GÜNDEM

Tekirdağ'da köpeğini aracın arkasına bağlayıp sürükleyen şahsa ceza

Tekirdağ Çorlu’da oturan Azap Koşak, önceki gün aracın arkasında bağladığı köpeğini çekmişti. Çorlu Hayvan Hakları Komisyonu tarafından 526 lira ceza kesti

01 Şubat 2017 Çarşamba, 18:39:17 Güncelleme: 18:59:01 DHA

Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi’nde hafif ticari aracın arkasına bağladığı köpeğini çeken Azap Koşak’a, Çorlu Hayvan Hakları Komisyonu tarafından 526 lira idari para cezası kesildi. Köpeğine eziyet etmediğini savunan Koşak, “Yıllardır köpek bakıyorum, eziyet etmem söz konusu değildir” dedi.

Çorlu’da oturan emekli Azap Koşak, önceki gün aracın arkasında bağladığı köpeğini çektiği sırada, sürücülerden biri cep telefonuyla fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaştı. Bunun üzerine Çorlu İlçe Hayvanları Koruma Kurulu, tespit edilen Azap Koşak’a 'hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek' maddesi gereği 526 lira idari para cezası kesti.

Köpeğine eziyet eden kişi olarak gösterildiği için çok üzüntülü olduğunu anlatan Azap Koşak, bahçesinde köpek baktığını ve asla eziyet etmediğini söyledi. Aracına bağladığı köpeğinin bahçeden kaçtığını anlatan Koşak, “Benim bahçem var, burada tam 3 tane köpeğe bakıyorum. Hiçbir zaman da eziyet etmedim. Geçen yıl baktığım köpeklerden bir tanesi beni ısırdı, onu dahi atmadım. Bu köpeğim kaçmıştı. Onu arıyordum. Buldum ancak köpek büyük olduğu için aracın arkasına iple bağladım. En fazla 200 metre gittim ve bahçeye getirdim. Bir kişi telefonla çektiğini gördüm dedim ki herhalde köpeği beğendi. Ben şimdi hayvana eziyet etmiş gibi gösterildim. Ben burada yıllardır bu köpeğe bakıyorum. Köpeğimi aldılar, 526 lira para cezası kestiler” dedi.

Sahibi tarafından aracın arkasına bağlanarak götürülen köpek, Çorlu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi’nde koruma altına alındı. Veteriner hekim tarafından yapılan muayenede, köpeğin ayaklarında sürüklenmeye bağlı bir hasarın bulunmadığı tespit edildi. Daha önceden ısırılma yarası olduğu belirlenen köpeğin tedavisinin ardından sahiplendirileceği belirtildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Tekirdağ'da aranan zanlı yakalandı
GÜNDEM

Yağma, yaralama, hırsızlık, kaçakçılık...
18 yaşındaki kızını istismardan tutuklandı
GÜNDEM

18 yaşındaki kızını istismardan tutuklandı
Tekirdağ'da 2 çocuk devlet korumasına alındı
GÜNDEM

Okula gönderilmeyen 2 çocuğa devlet koruması
Yakalanan kapkaççıdan ilginç savunma
GÜNDEM

"Devlete çalışıyorum" diyen kapkaççı meğer...
Tekirdağ'da kimyasal madde zehirlenmesi
GÜNDEM

Tekirdağ'da kimyasal madde zehirlenmesi

Tekirdağ'da iki araç birbirine girdi: 7 yaralı
GÜNDEM

İki araç birbirine girdi: 7 yaralı
Selahattin Demirtaş hakkında hazırlanan iddianamelerin ayrıntıları çıktı
GÜNDEM

6-8 EKİM OLAYLARI DEMİRTAŞ İDDİANAMESİNDE
Yozgat’ta sosyal medya sapığı polise yakalandı
GÜNDEM

SOSYAL MEDYA SAPIĞI YAKALANDI!
15 gün sonra ikinci kez zehirlenip öldü
GÜNDEM

15 GÜN SONRA İKİNCİ KEZ ZEHİRLENİP ÖLDÜ
Selin Sayek Böke: Günlerdir imza bekliyor, bir şeyden korkuluyor ki bekletiliyor
GÜNDEM

'GÜNLERDİR İMZA BEKLİYOR, BİR ŞEYDEN KORKULUYOR Kİ BEKLETİLİYOR'
İstanbul trafiğini rahatlatacak proje!
GÜNDEM

İSTANBUL TRAFİĞİNİ RAHATLATACAK PROJE!
Erdoğan ile Yıldırım bir araya gelecek
GÜNDEM

BEŞTEPE'DE REFERANDUM TOPLANTISI