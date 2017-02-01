Yasin Aktay: Demokrasi anlayışımız halkı iktidar yapmak

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı. Toplantıda, yeni anayasa süreci başta olmak üzere bu kapsamda yapılacak istişare ve çalışmalar değerlendirildi.

Ak Parti MKYK sonrası Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, MYK toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulunuyor. İşte o açıklamalar:

"Değerli arkadaşlar CHP TBMM'de anayasa görüşmeleri devam ederken demokratik hakkını sonuna kadar kullandı. Hatta daha fazlasını kullandı. Parlamentodaki süreci tıkamak için kendisine göre bütün yolları kullandı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugünkü açıklamalarını ele almakta fayda var. CHP bütün eleştirilerini parlamentonun yetkilerinin azaltılması üzerine yapıyor. Ancak karar ordan çıktı. Sayın Kılıçdaroğlu TBMM'nin verdiği karara saygı duymalı. Üstelik o karar anayasayı değiştirme kararı değildir. Aslında parlamentonun yapmış olduğu şey anayasanın kendisine vermiş olduğu yetkileri kullanmak. 'Parlamentonun onurunu gücünü yetkisini korumak size mi düştü?' diye sorarlar."

"Anayasa teklifini çarpıtmaya hiç gerek yok ama ne yazık ki çarpıtılıyor. Bizim demokrasi anlayışımız halkı karar alma sürecine, doğrudan doğruya katmak, halkı iktidar yapmak. Demokrasinin en gerçekçi anlamı budur. 2007 referandumunda eksik kalan değişikliler bu anayasada tamamlanacak."