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İstanbul Küçükçekmece
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Küçükçekmece'de öfkeli koca dehşeti

Karısını öldüren zanlı daha sonra intihar etti

01 Şubat 2017 Çarşamba, 21:15:28 Güncelleme: 21:19:28 İHA

Küçükçekmece'de bir şahıs, boşanmak üzere olduğu eşini sokak ortasında silahla vurduktan sonra intihar etti.

Edinilen bilgilere göre olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Sakarya Sokak'ta meydana geldi. Boşanmak üzere olduğu eşinin ablasının çalıştırdığı kuaför salonuna gelen M.Ş. dehşet saçtı.

Kuaför önünde eşi Sinem Metin Ş. (26) ile tartışan zanlı, silahını çekerek kafasına ateş etti. Önce karısını öldüren zanlı, ardından da silahı kafasına dayayarak intihar etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Sokakta güvenlik çemberi oluşturulurken, olay yeri inceleme ekipleri de cesetler üzerinde incelemelerde bulundu. Cesetlerin incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırılacağı öğrenildi.

Bir görgü şahidi, "Silah sesine gittik. Belki yardım ederiz diye. Kızı yerde gördüm, kafasında mermi izi vardı. Aşağıda bir adam vardı, ona yardım ederiz dedim ama onun da kafasında mermi izi vardı. Önce ambulansı aradım, sonra polis de geldi. Gittiğimde kızın kız kardeşi panik halinde bağırıyordu" ifadelerini kullandı.

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