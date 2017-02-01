01 ŞUBAT 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
CHP Kemal Kılıçdaroğlu Elif Doğan Türkmen
GÜNDEM

Milyonluk fatura istifa getirecek mi?

Kılıçdaroğlu, 1 milyon 200 bin TL'lik faturası ile tartışma yaratan Türkmen ile görüştü

01 Şubat 2017 Çarşamba, 21:31:00 Güncelleme: 21:40:12

2016 yılına ait 1 milyon 200 bin TL'lik haberleşme faturasıyla tartışma yaratan TBMM Başkanlık Divanı'nın CHP'li katip üyesi Elif Doğan Türkmen, partisinin MYK toplantısının da gündemine geldi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MYK üyelerinin konuyla ilgili görüşlerini aldı. Toplantıda "Masrafların yüksek olması etik değil ama bir zimmete geçirme, yolsuzluk olayı yok. Algı operasyonu yapılıyor" görüşü de dile getirildi, Türkmen'in istifa etmesi gerektiğini savunan da oldu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu daha sonra Meclis'e gelerek grup başkanvekilleri ve İdare Amiri ile görüştü.

KATİP ÜYE SEÇİMİ YENİLENEBİLİR

Fatura krizini aşmak için CHP'nin Meclis Başkanlık Divanındaki katip üyelik seçimini yenileyebileceği de konuşuluyor. CHP, Başkanlık Divanında toplam 6 üyeyle temsil ediliyor. Bunun dördü katip üye, biri meclis başkanvekili, biri de idare amiri...

DİĞER ÜYELERİN FATURASI TÜRKMEN'İN ONDA BİRİ

Divan üyeleri, grup başkanvekilleri ve komisyon başkanlarının haberleşme masraflarında bir limit yoktu. Kabarık fatura sonrasında bu giderler ve fatura dökümü merak konusu oldu. Liste Meclis'te sır gibi saklansa da kulislerde ilk üç sırada CHP'li katip üyelerin yer aldığı, dördüncü ve beşinci sırada AK Partili isimlerin bulunduğu konuşuluyor. Ancak bu isimlerin haberleşme giderinin Türkmen'in faturasının neredeyse onda biri olduğu belirtildi.

TÜRKMEN SESSİZLİĞİNİ KORUDU

Kılıçdaroğlu, Türkmen ile de görüştü. Bu görüşmenin ardından Türkmen'in istifa edebileceği de gündeme geldi.

MYK toplantısının ardından açıklama yapan Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, "Etik olmayan bir davranışla karşı karşıyayız" dedi.

"Sonucun değerlendirmesini de mutlaka o bireyin kendi vermesi gerekir" diyen Böke'nin topu attığı Türkmen ise sessizliğini korudu.

Habertürk TV

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Kemal Kılıçdaroğlu referandum için harekete geçti
GÜNDEM

Kılıçdaroğlu referandum için harekete geçti
Selin Sayek Böke: Günlerdir imza bekliyor, bir şeyden korkuluyor ki bekletiliyor
GÜNDEM

'Günlerdir imza bekliyor, bir şeyden korkuluyor ki ...
Mehmet Müezzinoğlu: Referandum ha bir hafta önce, ha bir hafta sonra...
GÜNDEM

"Referandum ha bir hafta önce, ha bir hafta sonra..."
Özgür Özel'den 2. Abdülhamid'in torununa tepki
GÜNDEM

Özgür Özel'den 2. Abdülhamid'in torununa tepki
Şefkat Çetin: MHP'nin söyledikleri arasında tezat yok
GÜNDEM

"MHP'nin söyledikleri arasında tezat yok"
Abdi İpekçi kimdir?
GÜNDEM

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Abdi İpekçi' mesajı
İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yangın
GÜNDEM

İSTANBUL 15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA YANGIN
İstanbul trafiğini rahatlatacak proje!
GÜNDEM

İSTANBUL TRAFİĞİNİ RAHATLATACAK PROJE!
Ak Parti Sözcüsü Yasin Aktay'dan kabine değişikliği iddialarına yanıt
GÜNDEM

AK PARTİ SÖZCÜSÜ AKTAY'DAN KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ İDDİALARINA YANIT
Kemal Kılıçdaroğlu referandum için harekete geçti
GÜNDEM

KILIÇDAROĞLU REFERANDUM İÇİN HAREKETE GEÇTİ
İstanbul'da 4 ilçede elektrik kesintisi
GÜNDEM

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul polisinden yabancı şahıslara yönelik uygulama
GÜNDEM

İSTANBUL POLİSİNDEN YABANCI ŞAHISLARA YÖNELİK UYGULAMA