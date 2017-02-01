Milyonluk fatura istifa getirecek mi?

2016 yılına ait 1 milyon 200 bin TL'lik haberleşme faturasıyla tartışma yaratan TBMM Başkanlık Divanı'nın CHP'li katip üyesi Elif Doğan Türkmen, partisinin MYK toplantısının da gündemine geldi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MYK üyelerinin konuyla ilgili görüşlerini aldı. Toplantıda "Masrafların yüksek olması etik değil ama bir zimmete geçirme, yolsuzluk olayı yok. Algı operasyonu yapılıyor" görüşü de dile getirildi, Türkmen'in istifa etmesi gerektiğini savunan da oldu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu daha sonra Meclis'e gelerek grup başkanvekilleri ve İdare Amiri ile görüştü.

KATİP ÜYE SEÇİMİ YENİLENEBİLİR

Fatura krizini aşmak için CHP'nin Meclis Başkanlık Divanındaki katip üyelik seçimini yenileyebileceği de konuşuluyor. CHP, Başkanlık Divanında toplam 6 üyeyle temsil ediliyor. Bunun dördü katip üye, biri meclis başkanvekili, biri de idare amiri...

DİĞER ÜYELERİN FATURASI TÜRKMEN'İN ONDA BİRİ

Divan üyeleri, grup başkanvekilleri ve komisyon başkanlarının haberleşme masraflarında bir limit yoktu. Kabarık fatura sonrasında bu giderler ve fatura dökümü merak konusu oldu. Liste Meclis'te sır gibi saklansa da kulislerde ilk üç sırada CHP'li katip üyelerin yer aldığı, dördüncü ve beşinci sırada AK Partili isimlerin bulunduğu konuşuluyor. Ancak bu isimlerin haberleşme giderinin Türkmen'in faturasının neredeyse onda biri olduğu belirtildi.

TÜRKMEN SESSİZLİĞİNİ KORUDU

Kılıçdaroğlu, Türkmen ile de görüştü. Bu görüşmenin ardından Türkmen'in istifa edebileceği de gündeme geldi.

MYK toplantısının ardından açıklama yapan Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, "Etik olmayan bir davranışla karşı karşıyayız" dedi.

"Sonucun değerlendirmesini de mutlaka o bireyin kendi vermesi gerekir" diyen Böke'nin topu attığı Türkmen ise sessizliğini korudu.

Habertürk TV