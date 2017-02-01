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İstanbul Elektrik kesintisi
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İstanbul'da 4 ilçede elektrik kesintisi

İstanbul'da 4 Şubat Cumartesi günü 4 ilçede elektrik kesintisi uygulanacak

01 Şubat 2017 Çarşamba, 21:47:18 Güncelleme: 21:48:30 AA

Avrupa yakasındaki 4 ilçenin bazı mahallelerinde 4 Şubat Cumartesi elektrik kesintisi yapılacak.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, planlı yatırım, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında

Başakşehir'de saat 00.00 ile 02.00 arasında Kayabaşı Mahallesi, Şamlar Mahallesi ve civarına elektrik verilemeyecek.

Küçükçekmece'de Fatih Mahallesi, Yalı Caddesi, 27 Mayıs Caddesi, 803. Sokak ve civarında 09.00 ile 11.00 saatleri arasında elektrik kesintisine gidilecek.

Sarıyer'de Huzur Mahallesi, Cendere Caddesi, Menekşe Sokak, Papatya 2 Sokak, Defne Sokak;

Kağıthane'de Seyrantepe Mahallesi, Akmeşe Sokak, Gürgen Sokak ve civarında saat 10.00 ile 12.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

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