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İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı
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İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yangın

İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın park halindeki otobüsler kül oldu

01 Şubat 2017 Çarşamba, 21:55:07 Güncelleme: 22:44:10 DHA

İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda park halindeki iki otobüste çıkan yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, Bayrampaşpaşa'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı alt katta park halindeki iki otobüste saat 21.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Otogar Metro istasyonu kapatılırken metro seferleri her iki yönden durduruldu.



İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Her iki otobüs kullanılamaz hale geldi. Yangının söndürülmesinin ardından 1 saat ara verilen metro seferleri tekrar başlatıldı.

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