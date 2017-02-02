Yayın yasaklarına yeni düzenlemeler geliyor

RTÜK Başkan Yardımcısı İlker Ilgın ile İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanı Mehmet Çakırtaş, televizyonların genel yayın yönetmenleri ve Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Pazartesi günü gerçekleşen toplantının gündeminde yayın yasakları vardı. RTÜK, yayın yasağı kapsamında değerlendirilen hususları şöyle sıraladı:

RESMİ AÇIKLAMA KAPSAM DIŞI

- Terör amaçlı saldırılar, patlama ve benzeri yayın yasağını gerektiren olaylara ilişkin Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakanlar, vali, emniyet müdürü gibi resmi makamların açıklamaları, olay öncesine ilişkin veya resmi makamlarca dağıtılan görüntüler ve resmi makamların açıkladığı bilgi ve verilere ilişkin haberler, yayın yasakları kapsamında değerlendirilmeyecek.

‘SON DAKİKA’, ‘SICAK HABER’

- Resmi makamlarca dağıtılan görüntü ve bilgiler dışındaki, varsa saldırı sonucu yaralanan ya da hayatını kaybeden kişilere ait görüntü, görsel öğe ve benzeri unsurlar ve bunlarla ilgili abartılı anlatımlar, yayın yasağı kapsamında değerlendirilecek.

- Olay anı ve olay sonrası olay yeri görüntüleri, vatandaşların yaşadığı korku ve paniği gösteren görüntüler (itfaiye, polis aracı, ambulans görüntüleri, olay anı ve sonrasındaki tanık anlatımları, görevlilerin olaya ilişkin, olay sonrasındaki çalışmaları, delil toplama faliyetleri) yasak kapsamında değerlendirilecek.

- Olay yerinin tespitine yönelik yer ve konum bilgileri ile buna imkân verecek görüntüler, fail ve olaya iştirak etme şüphesi bulunanların isimleri, yaşadıkları şehirler ve kullandıkları araçlara ilişkin bilgiler de yasak kapsamında.

- Şüpheli terör örgütlerinin isimleri ve soruşturmanın gizliliğini ihlal edebilecek bilgi, görüntü, haber, eleştiri ve yorum içeren yayınlar, sunucu veya muhabirlerin ajitasyon içeren ifadeleri yayın yasağı kapsamında olacak.

- Olayla ilgili toplumda korku, panik ve kargaşa oluşturabilecek, terör örgütlerinin amaçlarına hizmet edebilecek yayınlar, olayın sıcaklığı geçmesine rağmen gün boyu ekranda kalan ‘son dakika’, ‘sıcak haber’ yazıları, yayın akışının kesilerek sürekli yayın yasağına neden olan olaya ilişkin haberlere yer verilmesi yine yasak kapsamında yer alacak.

- Haber bültenleri dışında bölünmüş ekranda olaya ilişkin görüntülere ve yorumlara yer verilmesi de yayın yasağı kapsamında değerlendirilecek.

ALT YAZIYA İZİN

- Yayın yasağını gerektiren olaya ilişkin görüntü içermeyen alt yazı ile bildirim ve yayın akışı kesilmeksizin haber saatlerinde verilen haberler, yayın yasağının kapsamında olmayacak.

MARKA ŞEHİRLER

- İstanbul, İzmir, Antalya gibi marka şehirler ile havaalanları, limanlar gibi kritik altyapı tesislerine yönelik gerçekleştirilen saldırılara ilişkin terör örgütlerinin amaçlarına hizmet edebilecek yayınlar, yayın yasağı kapsamında değerlendirilecek.

LİSANS İPTALİ

Son yayımlanan KHK’da, yayın yasaklarına uyulmaması halinde uygulanacak müeyyide de belirtilmişti. Buna göre, 1 yıl içinde aykırılığın tekrarı halinde medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yayınlarının 5 güne kadar, ikinci kez tekrar edilmesi halinde 15 güne kadar durdurulmasına, üçüncü kez tekrar edilmesi halinde ise yayın lisansının iptaline karar verilecek.

‘EKRAN KARARTMA TEKRAR GETİRİLDİ’

RTÜK’ün CHP kontenjanından seçilen üyesi İsmet Demirdöğen, uygulamaya tepki göstererek, “15 yıl aradan sonra ekran karartma uygulamasının tekrar getirildiği görülmektedir” dedi.

GAZETE HABERTÜRK