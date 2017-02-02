02 ŞUBAT 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Bursa kumaş deposu yangın
GÜNDEM

Bursa'da kumaş deposunda yangın

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bir kumaş deposu, çıkan yangın sonucunda kullanılamaz hale geldi

02 Şubat 2017 Perşembe, 04:24:38 Güncelleme: 04:25:36

Bursa'nın Samanlı Mahallesi Sevgi Caddesi'nde, Hüseyin Özbudak'a ait kumaş deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının büyümesi üzerine olay yerine Jandarma, UMKE, 112 Acil Servis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Dumandan etkilenen 3 kişiye, olay yerindeki ambulanslarda müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınırken, yoğun çabalarla yan taraftaki perde fabrikasına sıçramadan söndürüldü.

Yangında, depo ve içindeki malzemeler kullanılamaz hale geldi.

Olay yeri inceleme ve itfaiye ekiplerince yapılacak çalışmayla yangının çıkış nedeni belirlenecek.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Bursa'da huzurevinde çay kavgasında ölüme 1 yıl 8 ay hapis cezası
GÜNDEM

Huzurevindeki ölüme 1 yıl hapis cezası!
Bursa'da zeytinlikte Roma lahiti bulundu
GÜNDEM

Zeytinlikte Roma lahiti bulundu
Oğlunu hastaneye götüren polis kapkaççı yakaladı
GÜNDEM

Oğlunu hastaneye götüren polis kapkaççı yakaladı
Tinerle sobayı yakarken ağır yaralandı
GÜNDEM

Bursa'da tiner faciası
Bursa'da 20 ton kaçak midye yakalandı
GÜNDEM

20 ton kaçak midye yakalandı
Bursa'da otobüs durağına çarpan otomobil araziye devrildi
GÜNDEM

Otobüs durağına çarpan otomobil araziye devrildi
Hakim FETÖ'cüleri yargılarken açığa alındı
GÜNDEM

HAKİM DURUŞMADA YAKALANDI!
Ağrı-Erzurum karayolu tipi nedeniyle ulaşıma kapandı
GÜNDEM

AĞRI-ERZURUM KARAYOLU ULAŞIMA KAPANDI
Bursa'da kumaş deposunda yangın
GÜNDEM

BURSA'DA KUMAŞ DEPOSUNDA YANGIN

Oxford ve Harvard Türkiye’de kampus açabilecek
GÜNDEM

TÜRKİYE'DE HARVARD!
Yayın yasaklarına yeni düzenlemeler geliyor
GÜNDEM

YAYIN YASAKLARINA YENİ DÜZENLEME!
Jean Claude Merlin ‘266854 Sezenaksu’nun hikâyesini anlattı
GÜNDEM

GÖKTAŞINA SEZEN AKSU'NUN ADINI VEREN GÖKBİLİMCİ KONUŞTU!