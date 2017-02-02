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Kütahya Kaçırılan genç kız
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Kütahya'da kaçırılan genç kız operasyonla kurtarıldı

Kütahya'da, kaçırıldığı öne sürülen 14 yaşındaki kız, polisin operasyonuyla kurtarıldı. Operasyonda, biri cezaevi firarisi aynı aileden 5 şüpheli gözaltına alındı

02 Şubat 2017 Perşembe, 05:34:44 Güncelleme: 05:38:58

Kütahya'da, kaçırıldığı iddia edilen 14 yaşındaki kızı, polisler operasyonla kurtardı.

Yunus Emre Mahallesi'nde yaşayan 14 yaşındaki Elif Y'nin 3 ay önce zorla kaçırıldığı ihbarı üzerine, Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

Kaçırılan kızın Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde olduğunu belirleyen ekipler, söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Polisin geldiğini anlayan şüphelilerin direnmesi üzerine, ekiplerce daire kapısı kırılarak içeri girildi. Polislere saldıran şüpheliler, biber gazıyla etkisiz hale getirildi.

Operasyon sonucunda kaçırıldığı öne sürülen Elif Y. kurtarılırken, aynı aileden olan şüpheliler Menderes A.(39), Çiğdem A. (37), E. A, S. A. ve M. A. gözaltına alındı.

Zanlılar sağlık kontrolünün ardından, sorgulanmak üzere Kütahya Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Öte yandan, gözaltına alınan şüphelilerden Menderes A'nın, çok sayıda suç kaydı bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğünün gerçekleştirdiği operasyona, Terörle Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de destek verdi.

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